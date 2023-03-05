Suspeito de matar mulher durante festa em Domingos Martins é preso

Vanderlúcia Ferreira de Souza, de 37 anos, morreu após ser baleada durante festa que deu na própria casa em Domingos Martins Crédito: Acervo familiar

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova. Ele foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio e encaminhado ao presídio.

Ainda segundo a polícia, o corpo da vítima fatal, uma mulher, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Sem querer ser identificada, uma amiga da família disse que as vítimas são: Vanderlúcia Ferreira de Souza, de 37 anos, e Ivam Gomes de Souza, cuja idade ainda não foi confirmada. Ele levou quatro tiros e está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O assassino seria um “amigo” deles.

A Polícia Militar informou que foi acionada para ir até a Policlínica de Marechal Floriano. Quando a equipe chegou ao local, a mulher estava dentro de um carro, sem vida. Já na sala de urgência estava o marido dela, que precisou ser transferido para a Capital. Na policlínica, estavam o filho mais velho do casal e um amigo das vítimas.

Audiência de custódia

Ainda no domingo (5), Joabe José Liotério passou por uma audiência de custódia onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Em sua decisão, o juiz afirmou que, tendo o autuado, cometer crime com uso de arma de fogo, gerando consequências gravíssimas, a liberdade do homem coloca risco a ordem pública. Além disso, para resguardar a vida das testemunhas, decidiu pela conversão da prisão.

Ainda na audiência de custódia, o advogado de defesa pediu ao juiz que Joabe fosse submetido a um novo exame de lesões corporais, diante da possibilidade de existência de lesões. O pedido foi aceito pelo magistrado.

Tiro após discussão

A respeito da busca pelo suspeito após o crime, a PM informou que militares se deslocaram até a residência do suspeito, mas não encontraram ninguém, mesmo estando as luzes acesas e a porta aberta. Os policiais entraram no imóvel e apreenderam uma espingarda de pressão calibre 6.0 com luneta.

"A equipe foi então para a casa do irmão do suspeito, que ficava cerca de um quilômetro do local do fato. Lá, o homem cooperou com os militares e informou que o irmão chegou na casa dele, por volta das 3h, dizendo que tinha feito besteira e que precisava sair na região, pois temia pela própria vida. O homem deu carona ao irmão até a localidade de Perobas, Domingos Martins, onde o suspeito se entregou aos militares, sendo encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante", informou a PM, em nota.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, o detido contou que todos estavam fazendo uso de bebida alcoólica desde às 17h30, da última sexta-feira (3). "O marido da mulher que foi a óbito estaria utilizando cocaína e, por volta das 2h30, de sábado, houve um desentendimento em que o morador, de posse de uma faca, tentou esfaquear o detido, resultando em lesões superficiais na região abdominal. Neste momento, o indivíduo já estava armado com um revólver calibre 22 e atirou contra o casal", acrescentou a PM.

A arma utilizada no crime teria sido comprada há cerca de um ano, e o suspeito disse tê-la jogado pela janela do carro.

A reportagem tenta contato com a defesa de Joabe José Liotério. Assim que houver manifestação, esse texto será atualizado.