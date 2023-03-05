Kelvyn Alves Ribeiro, de 26 anos, foi morto a tiros enquanto dormia em casa em Viana Crédito: Acervo familiar

Your browser does not support the audio element. Jovem é assassinado a tiros em casa enquanto dormia; crime foi em Viana

Um jovem foi morto a tiros em casa enquanto dormia. O crime foi no bairro Universal, em Viana . A execução aconteceu na madrugada deste domingo (5), tirando a vida de Kelvyn Alves Ribeiro, de 26 anos. Junto dele no quarto, estavam a esposa e o filho do casal, de apenas cinco anos. Ambos presenciaram o crime, mas não se feriram.

De acordo com apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, dois criminosos arrombaram a residência por volta das 2h40, dizendo ser policiais. Segundo testemunhas, a dupla foi até onde o jovem estava dormindo, coberto até a cabeça, se certificaram de que ele era o alvo e atiraram várias vezes, fugindo do local em seguida.

Ferido com os disparos, Kelvyn foi socorrido e levado até o Pronto-Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi pelos próprios familiares. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Quando a Polícia Militar chegou, a vítima já havia falecido. No local, os parentes disseram que o jovem já teve envolvimento com o tráfico de drogas.

Apesar disso, uma irmã dele, que preferiu não ser identificada, disse que ele havia saído do crime e estava atuando como auxiliar de mecânico. “Ele estava trabalhando, procurando melhorar de vida. Ele era um menino brincalhão e respeitoso com todo mundo. Ele era um pai excepcional”, disse, em entrevista à TV Gazeta, nesta manhã.

"O garoto não para de perguntar pelo pai. Não sabemos como contar para ele nem como colocar na cabeça de uma criança de cinco anos que ela não vai mais ver o pai" Irmã de Kelvyn - Não quis ser identificada

Além do menino que presenciou o assassinato, Kelvyn tinha uma filha de oito anos, que estava na casa da avó quando tudo aconteceu. “Ela já tem mais entendimento que o irmão mais novo, e também não sabemos como contar, porque ela era muito apegada a ele (o pai)”, completou a irmã da vítima, segurando o choro.