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Sul do ES

Homem morre afogado após tentar atravessar rio de Atílio Vivácqua

Segundo o irmão, vítima teria ingerido bebida alcoólica antes de mergulhar na localidade de Córrego da Fama nesse domingo (5); corpo já foi encontrado e recolhido

Publicado em 06 de Março de 2023 às 14:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 mar 2023 às 14:04
Homem morre afogado em rio de Atílio Vivácqua
Homem morre afogado em rio de Atílio Vivácqua Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem morreu afogado nesse domingo (5), após tentar atravessar um rio em Córrego da Fama, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo um irmão, ele teria ingerido bebida alcoólica antes de mergulhar. O corpo foi localizado e recolhido na manhã desta segunda-feira (6) pelos Bombeiros.
Polícia Militar disse que recebeu um chamado, informando que um homem teria se afogado. No local, uma pessoa se apresentou como irmão da vítima e disse que ficou sabendo que o parente afundou e não retornou à superfície. O fato teria acontecido por volta das 17h, mas ele só ficou sabendo cerca de 2 horas depois, quando fez o acionamento.
Na manhã desta segunda-feira (6), pessoas acompanharam o trabalho dos Bombeiros, que retiraram o corpo do rio. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência neste domingo (5).
"Os familiares de um homem de 32 anos solicitaram apoio, pois esse homem havia entrado na represa para se banhar, por volta das 17h, e depois disso não foi mais visto. Pela manhã a equipe de Cachoeiro de Itapemirim se deslocou até a localidade e procedeu buscas superficiais e subaquáticas, aplicando técnicas de mergulho livre. O corpo foi encontrado a cerca de 3 metros de profundidade e, posteriormente, retirado da água", comunicou. 
De acordo com a Polícia Civil, "a perícia foi acionada para recolhimento de um cadáver do sexo masculino encontrado na represa, no bairro Niterói, Atílio Vivácqua, na manhã desta segunda-feira (06). O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares". O nome e a idade da vítima não foram divulgados.

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