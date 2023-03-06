Homem morre afogado após tentar atravessar rio de Atílio Vivácqua

"Os familiares de um homem de 32 anos solicitaram apoio, pois esse homem havia entrado na represa para se banhar, por volta das 17h, e depois disso não foi mais visto. Pela manhã a equipe de Cachoeiro de Itapemirim se deslocou até a localidade e procedeu buscas superficiais e subaquáticas, aplicando técnicas de mergulho livre. O corpo foi encontrado a cerca de 3 metros de profundidade e, posteriormente, retirado da água", comunicou.