Mulher morre em acidente de moto em Cachoeiro de Itapemirim

Uma mulher de 42 anos morreu em um acidente de moto na tarde desse domingo (5), na Rodovia Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Jossiara Miranda Menezes estava na garupa da motocicleta, pilotada por um homem de 32 anos, cujo nome não foi divulgado.
Segundo informado por pessoas que estavam no local à Polícia Militar, as vítimas seguiam sentido Valão, em alta velocidade. Quando chegaram próximo a um restaurante, o motociclista perdeu o controle do veículo e tombou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou os dois para a Santa Casa da cidade.
No hospital, a equipe da PM foi informada que Jossiara Miranda Menezes tinha morrido. Já o homem que dirigia a moto estava em estado crítico e intubado. Nesta segunda-feira (6), a informação da unidade hospitalar é de que ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O corpo da mulher foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.