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Tragédia em São Mateus

'Era uma família feliz', diz parente de vítimas de acidente na BR 101

Familiares lamentam morte de casal e da filha mais nova e focam na recuperação de outro filho, que sobreviveu após carro ter saído da pista e capotado

Publicado em 04 de Março de 2023 às 15:57

Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

04 mar 2023 às 15:57
“Era uma família feliz. E a filha mais nova do casal era o xodó”. Foi assim que Thiago Lopes resumiu as vítimas de um acidente de carro ocorrido na noite da última sexta-feira (3), no Km 83 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado. Na tragédia, morreram um casal e a filha mais nova deles, de 4 anos. Outro filho, de 9 anos, ficou ferido e foi socorrido.
Segundo Thiago Lopes, que é parente da família vítima do acidente, agora todos estão focados na criança que sobreviveu. “Foi um acidente, uma fatalidade e nosso foco agora está em cuidar do menino, do bem-estar dele”, destacou Thiago.
A criança de 9 anos também estava no carro no momento do acidente e sofreu uma fratura na perna. O menino foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Ele permanece hospitalizado.
A terceira filha do casal é uma adolescente, que não estava na viagem e permaneceu em casa.
Segundo informações de amigos da família, o velório está marcado para acontecer na igreja Maranata, que fica no bairro Três Barras, em Linhares. O enterro deve acontecer na manhã de domingo (5), por volta das 8 horas, no cemitério central de Conceição da Barra.
Ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas o veículo onde as vítimas estavam saiu da pista e capotou. A família morava em Linhares, no Norte do Estado, e seguia em direção a Conceição da Barra, para a casa de parentes. A identidade deles não foi confirmada pela polícia.

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