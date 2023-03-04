'Era uma família feliz', diz parente de vítimas de acidente na BR 101

“Era uma família feliz. E a filha mais nova do casal era o xodó”. Foi assim que Thiago Lopes resumiu as vítimas de um acidente de carro ocorrido na noite da última sexta-feira (3), no Km 83 da BR 101 , em São Mateus , no Norte do Estado. Na tragédia, morreram um casal e a filha mais nova deles, de 4 anos. Outro filho, de 9 anos, ficou ferido e foi socorrido.

Segundo Thiago Lopes, que é parente da família vítima do acidente, agora todos estão focados na criança que sobreviveu. “Foi um acidente, uma fatalidade e nosso foco agora está em cuidar do menino, do bem-estar dele”, destacou Thiago.

A criança de 9 anos também estava no carro no momento do acidente e sofreu uma fratura na perna. O menino foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Ele permanece hospitalizado.

A terceira filha do casal é uma adolescente, que não estava na viagem e permaneceu em casa.

Segundo informações de amigos da família, o velório está marcado para acontecer na igreja Maranata, que fica no bairro Três Barras, em Linhares . O enterro deve acontecer na manhã de domingo (5), por volta das 8 horas, no cemitério central de Conceição da Barra