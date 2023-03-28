De sexo oral a falso infarto: os casos curiosos em blitze de trânsito no ES

01

Ops...

Tem hora e lugar para tudo, mas parece que há quem não possa esperar. Em uma das fiscalizações do BPTran, o motorista foi abordado recebendo sexo oral. O condutor tentou passar na blitz como se nada estivesse acontecendo, e a mulher só notou quando o carro parou. Já imaginou o constrangimento?

02

"Alô, esposa? Estou aqui com a amante...

...e fui parado em uma blitz. Poderia me ajudar?" Se a sinceridade fosse total, o diálogo seria praticamente esse. De acordo com relatos de policiais, eram recorrentes casos em que homens foram pegos dirigindo alcoolizados e tiveram que pedir ajuda às esposas, mandando as amantes embora às pressas. Em uma das ocasiões, a mulher chegou com um bebê no colo, e os policiais se revoltaram, ficando em dúvida se contavam a ela que o marido não era fiel.

03

Infarto, só que não

Há quem recorra a um parente conhecido ou a um flerte para tentar escapar de uma multa, e há quem finja uma parada cardíaca. Essa foi a alternativa encontrada por um senhor que se negou a soprar o bafômetro, quando parado perto de um barranco. O mais curioso é que, antes de cair no chão e rolar morro abaixo devido ao suposto infarto, ele teve o cuidado de tirar os chinelos. Quando a ambulância chegou, o homem se recuperou "milagrosamente". Ou seja, pagou mico e sofreu a infração do mesmo jeito.

04

Que inocência!

Seguindo em direção a Vitória, um motociclista viu uma blitz da Polícia Militar no sentido contrário da Segunda Ponte e teve uma "brilhante" ideia: parou a moto em cima da calçada, atravessou a via e perguntou a um dos policiais se havia outra blitz na Capital. O comportamento, lógico, chamou atenção, e o motorista foi submetido a um teste do bafômetro, que deu resultado positivo. Além disso, ele estava com a CNH suspensa e o licenciamento do veículo atrasado. A moto, então, foi levada para um pátio do Detran e o homem ganhou mais multas para a coleção.

05

Só bebi na praia, uai

Verão, calor e praia no Espírito Santo: está formada uma ótima oportunidade para se deparar com um mineiro. O problema é que uma turista ficou indignada ao ser abordada na fiscalização da Lei Seca porque estava gastando e contribuindo com a economia do Estado. O policial, claro, explicou que ela era bem-vinda e que podia se divertir à vontade, desde que não pegasse o carro após beber. De bate-pronto ela respondeu: "E quem é que vem à praia e não bebe, meu filho?".

06

Caiu em si