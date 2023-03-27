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Luto no mundo animal

Adeus, Sansão! Único leão do ES morre em zoológico de Marechal Floriano

Felino foi resgatado de circo em 2014, pesando cerca de 250 kg e sem as garras; proprietários estimam que ele tenha falecido com cerca de 20 anos

Publicado em 27 de Março de 2023 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2023 às 08:19
Sansão: leão viveu em zoológico do ES entre setembro de 2014 e março de 2023
Sansão: leão viveu em zoológico do ES entre setembro de 2014 e março de 2023 Crédito: Divulgação | Zoo Park da Montanha
Morreu no último sábado (25), o único leão do Espírito Santo. Chamado de Sansão, o felino morava em um zoológico em Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, desde 2014 – quando foi resgatado de um circo em Minas Gerais. Os proprietários do Zoo Park da Montanha estimam que ele tenha morrido com cerca de 20 anos.
Em uma postagem nas redes sociais, o “rei” foi descrito como um animal de “imensa beleza, elegância e exuberância” e com um “coração gigante”. Segundo os donos, a morte se deu em consequência de problemas cardíacos aliados à idade considerada avançada para a espécie. “Estima-se que Sansão tinha entre 19 e 21 anos”, diz o texto.
A publicação também lembra do duro passado de Sansão, que chegou a sofrer maus tratos, quando ainda estava em Passa Tempo (MG). “Ele teve as garras arrancadas no circo, o que gerou a quebra de todas as falanges (ossos dos dedos das patas dianteiras). Em decorrência disso e das fraturas mal consolidadas, ele tinha dificuldade de locomoção.”

Resgate do Sansão, em 2014

Na época em que foi transferido ao Espírito Santo, o animal pesava 250 kg. Ele chegou ao Estado em 12 de setembro de 2014 e foi colocado para visitação no dia seguinte, após um período de descanso e cuidados. Na ocasião, o g1ES registrou que o felino “fez a alegria de crianças e adultos que foram ao local prestigiá-lo”.
No que chamou de “uma das notícias mais tristes da nossa existência”, o zoológico declarou que a partida dele deixou um imenso vazio. “No nosso coração ficou a saudade enorme e a certeza que fizemos o possível para lhe proporcionar uma vida boa e muito feliz. Sansão, você sempre será o nosso rei. Descanse em paz!”

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