Adeus, Sansão! Único leão do ES morre em zoológico de Marechal Floriano

A publicação também lembra do duro passado de Sansão, que chegou a sofrer maus tratos, quando ainda estava em Passa Tempo (MG). “Ele teve as garras arrancadas no circo, o que gerou a quebra de todas as falanges (ossos dos dedos das patas dianteiras). Em decorrência disso e das fraturas mal consolidadas, ele tinha dificuldade de locomoção.”

No que chamou de “uma das notícias mais tristes da nossa existência”, o zoológico declarou que a partida dele deixou um imenso vazio. “No nosso coração ficou a saudade enorme e a certeza que fizemos o possível para lhe proporcionar uma vida boa e muito feliz. Sansão, você sempre será o nosso rei. Descanse em paz!”