Blitz da PM multa mais de 100 motoristas por recusar bafômetro em Vitória

PM realiza operação e mais de 100 motoristas se recusam a fazer teste do bafômetro Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Polícia Militar realizou uma blitz em Vitória na noite de sexta-feira (5), que terminou com um saldo de mais de 500 veículos abordados. Desse total, 104 motoristas se recusaram a realizar o teste de bafômetro, foram multados e tiveram o direito de dirigir suspenso. Um deles foi autuado em flagrante por dirigir embriagado.

A operação aconteceu em três pontos da Capital: um em Jardim da Penha e dois na Praia do Canto.

Em março, uma blitz da Polícia Militar na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, flagrou 101 suspeitos de embriaguez ao volante em apenas uma noite, entre sexta-feira (24) e a madrugada deste sábado (25). Segundo a corporação, o número havia sido um recorde.

A blitz desta sexta-feira aconteceu em conjunto entre o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) , o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Civil.

A ação marcou o Dia Nacional do Trânsito e a Campanha Maio Amarelo, que chama atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

O capitão Anthony, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), contou à reportagem da TV Gazeta que um condutor flagrado embriagado chegou a alegar que, por estar no bairro dele, teria direito de dirigir alcoolizado.

“O Maio Amarelo traz essa ideia no trânsito: prefira a vida. E escolher a vida é ter ações que promovam o trânsito seguro. O condutor precisa entender que ele é responsável pela sua própria segurança”, afirmou o capitão.