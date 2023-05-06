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Itararé

Homem aciona a PM por conta de ameaças e é preso por estupro em Vitória

O suspeito, de 34 anos, ligou para a Polícia Militar na madrugada deste sábado (6), informando que estaria sendo ameaçado. Durante atendimento da ocorrência, os militares foram abordados por uma jovem que afirmou ter sido vítima de estupro
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 mai 2023 às 13:14

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 13:14

Um homem, de 34 anos, acabou preso após ele mesmo acionar a Polícia Militar afirmando que indivíduos estariam o ameaçando e que tinha mandado de prisão em aberto, mas, ao chegarem no local, os militares foram abordados por uma jovem de 19 anos, que afirmou ter sido vítima de estupro praticado pelo homem. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (6), em Itararé, Vitória.
Conforme informações da Polícia Militar, em contato com o homem no local, foi constatado que ele possuía mesmo mandado de prisão por roubo, expedido pela Vara Criminal de Viana. Apesar dos relatos dele, nenhum suspeito das ameaças foi localizado.
No entanto, durante o atendimento da ocorrência, a jovem de 19 anos abordou a guarnição e afirmou que era inquilina do solicitante e que na madrugada de sábado ele teria entrado na casa em que ela estava morando para cobrar o aluguel, em posse de uma faca.
Ao responder que não tinha o dinheiro naquele momento, o indivíduo a ameaçou e exigiu que ela tivesse relações sexuais com ele como forma de pagamento. Mesmo sob negativa da vítima, o homem teria forçado ela a fazer sexo com ele utilizando a faca para ameaçá-la.
Eles foram encaminhadas ao Plantão Especializado da Mulher (PEM). A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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