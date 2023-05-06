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Lei Maria da Penha

Homem é preso após agredir companheira com socos e cabeçadas em Viana

Vítima de 24 anos estava com a filha do casal no colo, uma bebê de apenas um ano, quando a violência aconteceu, na noite de sexta-feira (5)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 mai 2023 às 14:07

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 14:07

Uma jovem de 24 anos foi agredida com socos e cabeçadas pelo próprio companheiro, na noite de sexta-feira (5), no bairro Nova Bethânia, em Viana. A vítima estava com a filha do casal, um bebê de 1 ano, no colo quando as agressões começaram.
A Polícia Militar foi acionada e, segundo a corporação, a jovem apresentava ferimentos no rosto, no pescoço e nas mãos.
O suspeito, de 31 anos, foi encontrado no local bastante exaltado, falando alto de exalando odor etílico. Foi necessário o uso de algemas para a conduzi-lo até o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
O homem foi autuado por lesão corporal qualificada e injúria na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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