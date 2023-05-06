Motorista passa no sinal vermelho e carro é atingido por ônibus na Serra

Um carro modelo Gol/Volkswagen ficou destruído nas primeiras horas da manhã deste sábado (6) após ser atingido por um ônibus do Sistema Transcol, próximo a saída do Terminal de Carapina, na Avenida Norte Sul, altura de São Geraldo, na Serra.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu após a condutora do veículo passar na via quando o semáforo estava vermelho para ela.
A Polícia Militar explicou ainda que um passageiro que estava no veículo ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.
A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Militar se a motorista fez o teste do bafômetro e não obteve retorno até o fechamento do texto.