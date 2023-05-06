Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Av. Norte Sul

Motorista passa no sinal vermelho e carro é atingido por ônibus na Serra

Polícia Militar explicou ainda que um passageiro que estava no veículo ficou ferido e foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2023 às 13:44

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 13:44

Motorista passa no sinal vermelho e carro é atingido por ônibus na Serra Crédito: Reprodução
Um carro modelo Gol/Volkswagen ficou destruído nas primeiras horas da manhã deste sábado (6) após ser atingido por um ônibus do Sistema Transcol, próximo a saída do Terminal de Carapina, na Avenida Norte Sul, altura de São Geraldo, na Serra.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu após a condutora do veículo passar na via quando o semáforo estava vermelho para ela. 
A Polícia Militar explicou ainda que um passageiro que estava no veículo ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.
A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Militar se a motorista fez o teste do bafômetro e não obteve retorno até o fechamento do texto. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados