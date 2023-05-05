Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • A cara de pau do poder público que é incapaz de seguir suas próprias regras
Opinião da Gazeta

A cara de pau do poder público que é incapaz de seguir suas próprias regras

Vistoria em 42 escolas públicas realizada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo apontou falhas como a falta de alvarás da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, documentações que são exigências do próprio poder público

Públicado em 

05 mai 2023 às 01:00

Colunista

As 42 escolas públicas  — das redes municipais e estadual  — fiscalizadas em abril pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) foram escolhidas a partir de indicativos do Censo Escolar 2022 que apontam situações críticas de infraestrutura.  As visitas confirmaram que, nessas escolas, a educação vive um cenário de guerra. Ou sobrevive.
A avaliação mostrou que 33% das instituições avaliadas não possuem coleta de esgoto.  No dia da visita, duas escolas nem sequer tinham água potável. Nos registros da vistoria, há imagens que expõem a situação precária dos banheiros:
Banheiro
Fiscalização do Tribunal de Contas em escolas do ES Crédito: Divulgação/TCES
Em 47,62% das escolas visitadas foram encontradas inadequações em sala de aula.  Em 66,67%, não há biblioteca. Precariedades de infraestrutura educacional que tem impacto direto no processo de aprendizagem dos alunos:
Sala de aula
Fiscalização do Tribunal de Contas em escolas do ES Crédito: Divulgação/TCES
Outro dado alarmante: 83,33% não possuem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A prevenção de incêndios também é ameaçada em 19% das escolas, que não possuem extintores. Em 32%, esses instrumentos estão fora da validade, como registrado abaixo:
Extintor
Extintor vencido encontrado em fiscalização do TCES nas escolas do ES Crédito: Divulgação/TCES
Soma-se ainda a informação de que 90% das cozinhas, onde as merendas são preparadas, não têm alvará da Vigilância Sanitária.  E ainda foram flagrados pátios como o da escola abaixo, com lixo e entulhos acumulados, colocando em risco a saúde de funcionários e estudantes.
Escola
Fiscalização do TCES nas escolas do ES Crédito: Divulgação/TCES
O que quase todas essas informações têm em comum? O fato de serem regras impostas pelo próprio poder público, para garantir a segurança e a saúde das pessoas.  O auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, por exemplo, é um documento que atesta que edificações estão dentro das normas. Estabelecimentos comerciais precisam desse documento para terem o funcionamento liberado.
Já o alvará da Vigilância Sanitária atesta que o estabelecimento possui condições sanitárias para seu funcionamento, uma exigência a qualquer bar ou restaurante.
Sem meias palavras, é um caso típico de cara de pau do poder público, de "faça o que eu digo, não faça o que eu faço".  E quem se prejudica é quem frequenta essas escolas, sobretudo os alunos, por estarem um ambiente que em nada estimula a educação. Pelo contrário.
As imagens dessa tragédia educacional falam por si só. 
É irônico que um número tão considerável de escolas municipais e estaduais não consiga cumprir regras impostas pelo próprio Estado. É uma cobrança que a sociedade deve fazer, não pelo aspecto burocrático: mais do que um pedaço de papel assinado, o que é imprescindível é que alunos e professores tenham condições dignas para desenvolverem o aprendizado.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Vereadores contam com o seu esquecimento para aumentar o próprio salário

PL das Fake News chega para pôr ordem na terra sem lei das redes sociais

Roubo de caminhões: impunidade é a verdadeira cilada nas estradas do ES

Deputados têm obrigação de se posicionarem sobre tíquete de R$ 1,8 mil

Tíquete de R$ 1,8 mil alimenta a desconfiança contra deputados

Tópicos Relacionados

Bombeiros Educação Sedu Escolas Públicas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petrobras investirá R$ 30 bilhões para interligar poços e elevar produção no ES
Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027
Imagem de destaque
Senado reconhece estágio como experiência profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados