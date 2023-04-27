Deputados têm obrigação de se posicionarem sobre tíquete de R$ 1,8 mil

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo no dia 19 de abril de 2023 Crédito: Ellen Campanharo/Ales

"Me assustou mesmo o deputado @tyagohoffmann se prestar a esse papel de fazer a inclusão dessa forma e o @marcelosantosdeputado deixar isso acontecer! ?"

Os deputados Alcântaro Filho (Republicanos) e Camila Valadão (Psol) também foram provocados por outros leitores nos comentários, como pode ser visto na seção "Fala, leitor" sobre o caso . Espontaneamente, o parlamentar Lucas Polese (PL) usou a caixa de comentários para explicar a situação.

A avalanche de comentários criticando o valor do tíquete (R$ 1,8 mil) e a artimanha usada na votação — em uma emenda que não estava prevista para o dia e foi autorizada, por unanimidade, em meio à discussão sobre a criação permanente de Proteção e Bem-Estar aos Animais na sessão do último dia 19 — é um indicativo da indignação. As manifestações de leitores, somente nas redes sociais deste jornal, passaram dos 3 mil comentários.

Mas nem mesmo a força da opinião pública conseguiu quebrar o silêncio dos deputados. Em matéria publicada por este jornal na terça-feira (25) , foi aberto espaço para os 30 parlamentares eleitos no ano passado se posicionarem livremente sobre o caso. Camila Valadão e Lucas Polese, de campos políticos antagônicos, fizeram reclamações parecidas sobre o "jabuti", quando uma proposta é colocada dentro da votação de outro projeto, e alegaram não estar cientes do tema votado.

O deputado Tyago Hoffmann (PSB), que apresentou a emenda oral do auxílio-alimentação estendido aos parlamentares, deu retorno à reportagem, mas limitou-se a enviar uma nota de sua assessoria citando o projeto geral.

Resumo da ópera: dos 30 deputados que receberam o voto dos eleitores para responderem pelos interesses da população, a quem devem satisfação total sobre os seus atos, apenas três se dispuseram a falar.

Os eleitores ainda esperam que cada um dos deputados abaixo se manifeste. Lembrando que todos foram procurados pela reportagem de A Gazeta:

Adilson Espindula (PDT);

Alcântaro (Republicanos);

Alexandre Xambinho (PSC);

Allan Ferreira (Podemos);

Bispo Alves (Republicanos);

Callegari (PL);

Capitão Assumção (PL);

Coronel Weliton (PTB);

Dary Pagung (PSB);

Delegado Danilo Bahiense (PL);

Denninho Silva (União Brasil);

Dr. Bruno Resende (União Brasil);

Fabrício Gandini (Cidadania);

Ferraço (PP);

Hudson Leal (Republicanos);

Iriny Lopes (PT);

Janete De Sá (PSB);

João Coser (PT);

Jose Esmeraldo (PDT);

Lucas Scaramussa (Podemos);

Marcelo Santos (Podemos);

Mazinho Dos Anjos (PSDB);

Pablo Muribeca (Patriota)

Raquel Lessa (PP);

Sergio Meneguelli (Republicanos);

Vandinho Leite (PSDB);

Zé Preto (PL)



Alguns deputados podem afirmar que usaram as próprias redes sociais para darem esse retorno à sociedade. Mas o perfil pessoal nas redes sociais é um ambiente confortável, sem contestação. Já a imprensa continua sendo um canal no qual o contexto faz a diferença, no qual as contradições são apontadas, e que faz as cobranças dos leitores. Ignorar os questionamentos é ignorar a população.