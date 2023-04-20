Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Intrigas internacionais de Lula atrapalham o Brasil interna e externamente
Opinião da Gazeta

Intrigas internacionais de Lula atrapalham o Brasil interna e externamente

O presidente foi à China em uma viagem produtiva, com a assinatura de acordos comerciais, mas trouxe também uma bagagem pesada de desavenças com outro parceiro importante, os Estados Unidos, ao não medir as próprias palavras

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 01:00

Públicado em 

20 abr 2023 às 01:00

Colunista

Lula
Lula com Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes, durante passagem pelo país Crédito: Abdulla Al Neyadi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS
O presidente Lula mete os pés pelas mãos ao priorizar aquilo que parece ser uma jornada pessoal de comprovação de sua relevância internacional em detrimento da recondução diplomática brasileira aos trilhos, com diálogo e neutralidade, após os estragos dos anos bolsonaristas.
Mesmo que já tenha tentado corrigir a rota após dar um equivocado grau de equivalência entre Rússia e Ucrânia, com a  afirmação de que "a decisão pelo conflito foi tomada por dois países", há um desgaste desnecessário da imagem do Brasil que tem impactos tanto internos quanto externos. A fala problemática se deu na escala em Abu Dhabi no domingo (16), após visita oficial à China.
Lula certamente se deu conta dos estragos, um dia após o governo dos EUA afirmar que o Brasil está "papagueando", ou seja, repetindo, a propaganda sobre a guerra na Ucrânia disseminada por Rússia e China. Durante um almoço no Palácio do Itamaraty na terça-feira (18), o presidente condenou a "violação da integridade territorial" da Ucrânia. 

Veja Também

Os erros e acertos da estratégia de Lula na guerra da Ucrânia

Ucrânia refaz convite a Lula para ver as 'reais razões' da guerra

Com declarações equivocadas, Lula cria intrigas internacionais despropositadas, na tentativa de se credenciar como negociador da paz. Como é possível mediar um conflito entre duas nações, o maior dos últimos 30 anos, sem uma postura imparcial? Foi dessa forma, dosando neutralidade  e pragmatismo, que o Brasil conseguiu respeito diplomático, mas o atual presidente acaba repetindo os equívocos de seu antecessor na política externa. Inclusive, por se alinhar à Rússia.
O presidente Lula foi à China em uma viagem produtiva, com a assinatura de acordos comerciais, mas trouxe também uma bagagem pesada de desavenças com outro parceiro importante, os Estados Unidos, ao não medir as próprias palavras. Ao não fazer diplomacia.
Lula precisa contribuir mais para a recuperação da imagem perdida do Brasil, com o protagonismo do equilíbrio diplomático e da defesa dos direitos humanos. Isso tem um peso econômico por balizar a própria capacidade de atrair investimentos: o dinheiro entra no país se há segurança institucional e defesa de valores democráticos.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Se há policiais assim contra nós, quem será por nós?

Com mais de 30 mortes, dengue segue sendo uma derrota sanitária para o ES

Aumento de salário de vereadores é festa bancada com dinheiro da população

Sala de aula não é lugar de improviso

Nada justifica aumentar o número de vereadores em Vitória

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Lula rússia China Guerra da Ucrânia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados