Com mais de 30 mortes, dengue segue sendo uma derrota sanitária para o ES

Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, vírus zika e chikungunya Crédito: Divulgação

A dengue é uma doença que apresenta ciclos endêmicos e epidêmicos, e especialistas afirmam que as explosões de casos costumam ocorrer a cada 4 ou 5 anos. No Espírito Santo, em 2023, até a data da divulgação da Sesa, foram 86.611 notificações, sendo 43.475 confirmados e 28.210 ainda sob investigação.

Esses números superlativos colocaram o Espírito Santo, terceiro com mais casos no país, no foco do Ministério da Saúde , que assinou na última sexta-feira (14) um repasse de R$ 1 milhão para o enfrentamento da epidemia de dengue. Minas Gerais, Santa Catarina e Tocantins também vão receber o mesmo valor.

As autoridades de saúde pública estadual e municipais devem direcionar esses recursos não somente para o óbvio, com campanhas públicas e políticas de controle do Aedes aegypti, mas também buscar enfoques na prevenção dos casos graves que podem progredir para a morte.

A Sesa divulgou o perfil das vítimas, o que é importante para se aprimorar o tratamento: 18 mortes foram de pessoas entre 41 e 70 anos. A maior parte dos que morreram em decorrência do doença neste ano era do sexo feminino: 69%. E a hipertensão era a comorbidade prevalente.

Existe vacina para quem comprovou dengue com exame de sangue, disponível somente na rede privada. Outra vacina mais recente, a Qdenga, aprovada pela Anvisa, deve começar a ser comercializada no Brasil no segundo semestre . Esse imunizante pode ser utilizado tanto em pessoas que já tiveram dengue quanto naquelas sem histórico da doença, e seria importante que, diante da recorrência da enfermidade do país, fosse adotado pelo SUS. A dengue merece uma estratégia de imunização nos moldes da Covid, para reduzir as mortes.