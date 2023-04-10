É possível se preparar melhor para conter ataques em escolas

Ataque em creche de Blumenau, em Santa Catarina Crédito: ISHOOT/Folhapress

Quando "Tiros em Columbine", de Michael Moore, estreou nos cinemas há mais de 20 anos, o público brasileiro do documentário que retratou um dos ataques a escolas mais emblemáticos dos Estados Unidos sentiu um certo alívio. Como terremotos, nevascas e guerras, aquele era um drama distante da realidade do país. Em 2023, ninguém mais consegue se sentir tranquilo por aqui em relação a esse tipo específico de violência.

Pesquisadores ouvidos em reportagem da BBC afirmam que, em 2022 e 2023, o número de ataques em escolas brasileiras já supera o total registrado nos 20 anos anteriores. Fala-se em radicalização de jovens, em facilidade de acesso a grupos de ódio nas redes sociais, em cultura da violência. Um cenário novo no país, que vai exigir uma atuação mais eficiente das forças policiais no âmbito da inteligência. Mas não só isso. As raízes do problema precisam ser investigadas, associadas a políticas públicas com foco na própria educação. A escola não pode ser demonizada, ela deve ser encarada como a solução.

Por se tratar de um fenômeno novo, é preciso que haja mais preparação no trato desses casos, com a criação de protocolos, inclusive na mídia. O caso desta semana provocou uma mobilização mais organizada dos veículos de imprensa, inclusive de A Gazeta, com novas rotas de abordagem na cobertura jornalística. Nomes, fotos e vídeos dos acusados não são divulgados, assim como o modus operandi, para evitar o chamado "efeito contágio", a repetição desse tipo de crime por imitadores. A experiência, sobretudo nos Estados Unidos, mostra que "celebrização" dos agressores pode ser um motivador de novos ataques.