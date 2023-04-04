Avanço de sinal: infração é gravíssima, tira a vida de inocentes, mas motoristas não têm medo

Delegado sofreu acidente e ficou 19 dias internado antes de morrer no ES Crédito: Montagem | Eduardo Dias

Mais lamentável ainda é a constatação de que esse tipo de imprudência no trânsito seja tão comum, quase uma regra. Motoristas que vêm em alta velocidade pelas vias e simplesmente ignoram a transição do sinal amarelo para o vermelho ou furam na cara dura mesmo; outros que "aproveitam" para atravessar o sinal fechado quando não visualizam outros veículos, uma falta segurança; qualquer que seja a situação, o condutor está expondo ele mesmo e terceiros ao risco. É brincar com fogo.

O artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é o que trata dessa infração: "Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória é infração gravíssima com penalidade de multa no valor de R$293,47". O valor pode ser considerado baixo para a parcela da população que tem pelo menos um carro. E, por ser uma punição gravíssima, atualmente quem comete apenas uma penalidade desse nível por ano só perde o direito de dirigir ao atingir 30 pontos. Se cometer mais de uma, cai para 20.

É tarefa árdua conseguir justificar um avanço de sinal vermelho. O trânsito só é saudável quando todos os que o integram têm consciência de seus papéis e das regras, que existem para ser cumpridas, sem exceções.