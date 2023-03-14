Acidente deixa delegado da PF ferido e interdita avenida de Vitória

Um delegado da Polícia Federal ficou ferido após um acidente na Avenida Cezar Hilal, na altura da Praia do Suá, em Vitória, na tarde desta terça-feira (14). Luís Felipe Felipe da Silva foi socorrido pelo Samu.
Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o delegado seguia no sentido Terceira Ponte quando um carro no sentido contrário fez o cruzamento para a Rua Ferreira Coelho, momento em que o delegado bateu no veículo. Quem dirigia o automóvel era uma mulher de 81 anos. Uma testemunha disse aos guardas municipais que estiveram no local que o semáforo estava aberto para o motociclista.
Acidente entre carro e moto deixou delegado da PF ferido
A Polícia Militar informou que, além da moto e do carro, um ônibus estaria envolvido na colisão. No entanto, a corporação não detalhou como se deu o acidente.
A Guarda Municipal de Vitória informou que o delegado foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no bairro Forte São João.
Duas faixas chegaram a ser interditadas, com fluxo apenas no sentido Praia do Canto, para preservar a vítima e por conta de vazamento de combustível. Após o socorro, a via foi liberada.
Uma viatura da Polícia Federal esteve no local. Câmeras de videomonitoramento de um prédio da região podem ter flagrado o acidente.