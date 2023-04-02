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Vítima de infecção

Delegado da PF morre 19 dias após sofrer acidente de trânsito em Vitória

Luis Felipe Felipe da Silva, 43 anos, era delegado da Polícia Federal desde 2009 e estava internado desde o acidente ocorrido na Avenida Cézar Hilal, no dia 14 de março

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 20:28

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

02 abr 2023 às 20:28
Luís Felipe Felipe da Silva ficou ferido no acidente
Luís Felipe Felipe da Silva morreu em decorrência de septicemia Crédito: Reprodução/TV Anhanguera
O delegado da Polícia Federal Luis Felipe Felipe da Silva, 43 anos, morreu na manhã deste domingo (2), às 4h10, em decorrência de septicemia — quando ocorre infecção generalizada. Ele estava hospitalizado desde o dia 14 de março, quando foi vítima de um acidente de trânsito na Avenida Cézar Hilal, em Vitória. O velório está previsto para segunda-feira (3), em Vila Velha.
Luis Felipe era delegado da Polícia Federal desde 2009 e, antes de entrar na corporação, foi agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
No dia 14 de março, ele foi vítima de um acidente de trânsito na Avenida Cézar Hilal, quando pilotava a sua moto no sentido Terceira Ponte. Um carro no sentido contrário fez o cruzamento para a Rua Ferreira Coelho, momento em que a colisão aconteceu. Ele teve fraturas decorrentes do impacto com o outro veículo.
A moto da vítima ficou destruída com o impacto e o outro carro envolvido na colisão ficou com a lateral amassada. Segundo uma testemunha do acidente que prestou  depoimento para a Polícia Militar, a motorista do carro teria avançado o sinal vermelho e cruzado a avenida em direção à Praia do Suá.

Acidente entre carro e moto deixou delegado da PF ferido

Desde o dia do acidente, o delegado da PF estava hospitalizado. Mas, na manhã deste domingo (2), após 19 dias internado, ele não resistiu aos efeitos da septicemia. 
Ele deixa três filhas menores. O corpo de Luis Felipe será velado na segunda-feira (3), a partir das 8h30, no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Delegado da PF morre 19 dias após sofrer acidente de trânsito em Vitória

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