Interior do Espírito Santo não pode ser terra sem lei

Operação Áquila em Jaguaré Crédito: Divulgação/Sesp

É triste, mas necessário. É importante que as ocorrências cada vez mais violentas no interior do Estado já tenham acendido o alerta das autoridades de segurança pública. As investigações baseadas sobretudo nas prisões apontam para uma migração de criminosos da Grande Vitória para as cidades menores. São bandidos que saem da Região Metropolitana para expandir a atuação do tráfico por todo o Estado, muitos deles com conexões com facções nacionais.

É tudo uma questão de mercado. Enquanto a guerra por domínio do tráfico se desenrola na Grande Vitória, quem chega primeiro ao interior encontra um território a ser desbravado, com potencial de novas receitas. O problema é que neste negócio ilegal a concorrência é na base da bala, com mortes cada vez mais recorrentes que assustam os moradores de localidades até pouco tempo atrás tranquilas.

Os esforços institucionais para combater a violência nos bairros dominados pelo crime na Grande Vitória não podem ser desmobilizados: a queda sistemática nos homicídios nos últimos 13 anos mostram a importância das políticas de Estado para a segurança pública.