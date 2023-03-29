Uma das maiores cidades do ES sofre com a onda de violência

Armas e munições apreendidas pela PF na casa de um empresário em Colatina, no começo do ano Crédito: Divulgação | PF

O município de Colatina tem sofrido, desde o início do ano, uma onda de violência de crimes contra o patrimônio e contra a vida. Diante dessa situação, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira (30), às 19h, audiência pública para debater o tema e encontrar soluções para o município e a região.

O encontro será realizado na Câmara de Vereadores de Colatina e, um pouco antes, às 14h, haverá reunião com conselheiros tutelares do Noroeste do Espírito Santo.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , o primeiro bimestre deste ano teve aumento de alguns delitos em relação ao mesmo período de 2022. Os homicídios na cidade, por exemplo, foram de quatro para sete (crescimento de 75%).

Também foram registrados crescimento nos furtos em estabelecimentos comerciais, de 15 para 28 (aumento de 86%); crescimento nos furtos em residência/condomínio, de 25 para 31 (aumento de 24%); e, ainda, acréscimo nos casos de celulares furtados ou roubados, passando de 36 para 46 (aumento de 27,78%).

Além de lamentar o crescimento nos crimes contra o patrimônio, o deputado estadual Danilo Bahiense (PL), presidente da comissão, também se manifestou sobre o aumento dos homicídios.

“Lamentavelmente, muitos dos homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas, que tem tido presença em todo o Estado. O que nos chama a atenção é que metade dos casos é de pessoas com menos de 30 anos”, ressalta.

POLICIAMENTO É INSUFICIENTE

Uma das reclamações da população está relacionada ao baixo índice de policiamento em diferentes regiões. O parlamentar afirma que as polícias fazem o que podem.

“Temos um déficit muito grande de policiais em todo o Espírito Santo. A Polícia Civil deveria ter 3.821 servidores, mas só tem 2.400 profissionais. E a Polícia Militar tem 8.045, quando deveria ter 11.039 militares. É humanamente impossível cobrir todos os municípios da região Noroeste, sem contar que algumas cidades só dispõem de dois militares para fazer toda a vigilância”, contou Bahiense.