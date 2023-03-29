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Leonel Ximenes

Uma das maiores cidades do ES sofre com a onda de violência

Segundo dados da Sesp, houve aumento no índice de homicídios e dos crimes contra o patrimônio no primeiro bimestre deste ano

Publicado em 29 de Março de 2023 às 14:22

Públicado em 

29 mar 2023 às 14:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carros, motos, armas e piscina: a casa onde um empresário alvo da PF foi preso em Colatina
Armas e munições apreendidas pela PF na casa de um empresário em Colatina, no começo do ano  Crédito: Divulgação | PF
O município de Colatina tem sofrido, desde o início do ano, uma onda de violência de crimes contra o patrimônio e contra a vida. Diante dessa situação, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira (30), às 19h, audiência pública para debater o tema e encontrar soluções para o município e a região.
O encontro será realizado na Câmara de Vereadores de Colatina e, um pouco antes, às 14h, haverá reunião com conselheiros tutelares do Noroeste do Espírito Santo.

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Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o primeiro bimestre deste ano teve aumento de alguns delitos em relação ao mesmo período de 2022. Os homicídios na cidade, por exemplo, foram de quatro para sete (crescimento de 75%).
Também foram registrados crescimento nos furtos em estabelecimentos comerciais, de 15 para 28 (aumento de 86%); crescimento nos furtos em residência/condomínio, de 25 para 31 (aumento de 24%); e, ainda, acréscimo nos casos de celulares furtados ou roubados, passando de 36 para 46 (aumento de 27,78%).

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Além de lamentar o crescimento nos crimes contra o patrimônio, o deputado estadual Danilo Bahiense (PL), presidente da comissão, também se manifestou sobre o aumento dos homicídios.

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“Lamentavelmente, muitos dos homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas, que tem tido presença em todo o Estado. O que nos chama a atenção é que metade dos casos é de pessoas com menos de 30 anos”, ressalta.

POLICIAMENTO É INSUFICIENTE

Uma das reclamações da população está relacionada ao baixo índice de policiamento em diferentes regiões. O parlamentar afirma que as polícias fazem o que podem.
“Temos um déficit muito grande de policiais em todo o Espírito Santo. A Polícia Civil deveria ter 3.821 servidores, mas só tem 2.400 profissionais. E a Polícia Militar tem 8.045, quando deveria ter 11.039 militares. É humanamente impossível cobrir todos os municípios da região Noroeste, sem contar que algumas cidades só dispõem de dois militares para fazer toda a vigilância”, contou Bahiense.
De acordo com o deputado, será realizado um relatório com as principais demandas da população e que serão entregues às autoridades do Executivo, do Poder Judiciário e do Ministério Público.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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