Efeito colateral do enfrentamento da Covid-19 começa a ser combatido

Operação da PF em Linhares combate fraude em licitações da saúde durante a pandemia de Covid-19 Crédito: Divulgação/PF

O enfrentamento da Covid-19 ganhou agilidade com a decisão, acertada, de dispensa de licitação para a compra de insumos e materiais hospitalares por parte do poder público. Diante das incertezas que cercavam o tratamento dos pacientes e o crescimento exponencial de novos casos, não havia outra saída.

A emergência sanitária exigiu que a administração pública se livrasse dos obstáculos burocráticos para a aquisição dos equipamentos essenciais, como respiradores, para combater um vírus até então desconhecido.

Uma oportunidade que se abriu para os oportunistas, não se ignorava à época os riscos de reduzir o controle das compras públicas, uma porta aberta para a corrupção. Sempre houve, em toda a história humana, quem tentasse lucrar com a tragédia, e o Brasil é pródigo em situações assim.

Mas havia um inimigo comum a ser combatido, um mal maior. Para salvar vidas, era preciso ser rápido, ter hospitais equipados, para garantir a pronta recuperação do maior número de pacientes possível e, assim, evitar o colapso do sistema. Com o distanciamento do tempo, é possível dizer, sem menosprezar as 700 mil mortes no país durante a pandemia, que o sistema de saúde, no geral, conseguiu resistir.

A Covid-19, em 2023, está em uma situação controlada. As vacinas fizeram e continuam fazendo o seu trabalho.

E é importante que o esperado efeito colateral das compras emergenciais seja combatido, agora que o pior já passou. Em Linhares, uma operação da Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU), investiga compra superfaturada de testes rápidos e fraudes na distribuição de recursos federais na área da saúde entre 2020 e 2022.