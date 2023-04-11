Nada justifica aumentar o número de vereadores em Vitória

Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Arquivo/ A Gazeta

A Constituição dá aval a esses aumentos. Nos três municípios, o número de habitantes permite o acréscimo de cadeiras equivalentes nas câmaras municipais, mas a legalidade da proposta não desmerece o questionamento: há mesmo necessidade de tantos vereadores?

Vitória, de fato, quer voltar a ter 21 vereadores, como tinha até 2004. A ideia de retornar a esse número circula pelos bastidores desde 2009, quando uma PEC alterou as faixas populacionais com limites mínimo e máximo de vereadores. Em 2019, ano anterior à última eleição municipal, houve mais uma tentativa, sem sucesso. Aumentar o número de vagas no legislativo, por estar na contramão da busca por mais eficiência do poder público, é sempre uma proposta impopular: os próprios vereadores não costumam aparecer em público para defendê-la, raras exceções.

Talvez porque seja mesmo difícil a defesa. Primeiramente, pelo aumento do custo aos cofres públicos: o salário de um vereador de Vitória é de R$ 8,9 mil, com direito a até 15 assessores. Com mais seis vereadores, poderão ser mais 90 desses cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração. Isso sem contar que pode vir aumento de salário por aí...

Os vereadores são os olhos da população, com o seu papel fiscalizador dos atos do Executivo, e também seu cérebro, ao legislar sobre a cidade. As câmaras existem para resolver os problemas mais próximos do cidadão, por meio da criação de leis úteis sobretudo para a saúde, educação e infraestrutura urbana. Mas, principalmente nesses tempos de polarização política, muito tempo e energia são desperdiçados com projetos de caráter ideológico, que nada acrescentam ao contribuinte.