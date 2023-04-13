Sala de aula não é lugar de improviso

Alunos estudam em salão de igreja em Iúna desde 2020 Crédito: Divulgação

O título deste editorial se refere à infraestrutura, à qualidade do espaço onde os estudantes se dedicam ao estudo. É óbvio que na dinâmica aluno-professor os improvisos são até bem-vindos no processo de aprendizagem. Inconcebível é a permanência, sem prazo para acabar, das soluções improvisadas (o que em linguagem popular dá-se o nome de "gambiarra"), como em dois casos recentes noticiados neste jornal que mostraram precariedades no ensino que já perduram três anos.

É imprescindível lembrar que houve uma pandemia no meio do caminho, acentuando as mazelas educacionais. A nova escola, prometida para este mês de abril, ganhou agora um prazo de 120 dias para ser entregue, segundo a prefeitura.

Caso semelhante em Alfredo Chaves , com crianças estudando em uma escola improvisada . O imóvel onde funcionava precisou ser demolido após uma inundação, em 2020. Desde então, uma situação que era para ser temporária ficou permanente, mesmo que o terreno para a construção de um novo prédio já tenha sido adquirido pela prefeitura, que não respondeu os questionamentos da reportagem sobre prazos e outras informações.

Ao tratar a educação com improvisos, o poder público a desvaloriza perante os próprios alunos e a comunidade. Não se cansa de dizer aos quatro ventos que todos os problemas brasileiros passam pela educação para serem superados, mas o que fazer quando é a própria educação o problema? Como atiçar no aluno o desejo pelo conhecimento, e as portas que se abrem com ele, quando as escolas não oferecem a mínima estrutura?

A pandemia descortinou as desigualdades educacionais no país, colocando-as em destaque. Passado o período mais crítico, firmou-se um consenso de que a prioridade seria a recuperação das perdas educacionais da crise sanitária, mesmo que a duras penas. Diante dessas notícias, o sentimento é agridoce, de um país que insiste em não aprender com os próprios erros. Um país que sempre acaba reprovado.