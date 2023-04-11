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Infraestrutura e transporte

Cidades do ES vão receber R$ 150 milhões para investir em escolas

Com lançamento de editais, municípios vão poder enviar projetos para garantir melhorias das unidades de ensino

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 18:41

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 abr 2023 às 18:41
Casagrande anuncia investimento em escolas
Casagrande anuncia investimento em escolas Crédito: Hélio Filho/Governo do ES
O governo do Espírito Santo vai destinar um total de R$ 150 milhões ainda neste ano para os municípios investirem em melhorias na infraestrutura das escolas e também do transporte escolar. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (11) em evento no Palácio Anchieta, que contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.
O repasse será possível a partir do lançamento de dois editais. Um deles é o Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), que vai destinar R$ 100 milhões para as cidades capixabas. 
Segundo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, os municípios terão de apresentar editais com os projetos e orçamentos, que serão analisados pela secretaria antes de o dinheiro ser liberado. O processo de liberação do recurso é de fundo a fundo, o que torna mais rápida a destinação dos valores. Antes, isso era feito por convênio, com tramitação mais burocrática.
Cidades do ES vão receber R$ 150 milhões para investir em escolas
Quem vai executar as intervenções é o município contemplado. Entre os investimentos possíveis estão a qualificação da rede física, como construção, reconstrução, ampliação e melhoria da unidade de ensino. 

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"A gente pode comprar placas solares. Podemos equipar as cozinhas e comprar brinquedões para as escolas de educação infantil. Podemos comprar câmeras compatíveis com a tecnologia do cerco inteligente do governo do Estado. Isso é muito importante porque é uma inovação que a gente colocou em relação aos editais anteriores, já como uma resposta a esse contexto de enfrentamento à violência escolar", exemplifica o secretário.
Ainda em relação ao Funpaes, Vitor de Angelo destacou que a ação busca proximidade com uma das prioridades do Ministério da Educação, que é a alfabetização. “No governo Casagrande, o Funpaes passou a não só contemplar a educação infantil, como também o ensino fundamental I", ressalta.
Já para o  Programa Estadual do Transporte Escolar (Pete) serão destinados R$ 50 milhões. O recurso é voltado para municípios que precisam renovar as suas frotas ou adquirir veículos para passar a operar diretamente duas linhas e rotas, informou o secretário Vitor de Angelo.
O valor do Pete será repassado a 76 municípios, beneficiando cerca de 61 mil alunos das redes estadual e municipal em todo o Estado.

Prêmio Professor Alfabetizador

Ainda durante o evento, foi lançado o Prêmio Professor Alfabetizador.  O objetivo é reconhecer práticas pedagógicas de educadores que alcançam bons indicadores de desempenhos na alfabetização, com equidade. O prêmio será aferido por meio de uma avaliação externa de desempenho dos alunos do 2º ano do ensino fundamental em Língua Portuguesa — Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes). 
Serão premiados um professor por município, um professor por regional e um professor do Estado. Os prêmios serão divulgados posteriormente.
“Queremos reconhecer docentes que tenham êxito na alfabetização das crianças na idade certa, ou seja, até os sete anos, e no 2º ano do ensino fundamental. Este não será apenas um reconhecimento pessoal, mas sim descobrir porque esse sucesso existe. Poderemos chegar à conclusão que existem situações na gestão do município, na gestão da escola, na forma como se organiza, ou nas características do território, que, em conjunto ou isoladamente, colaborem para a proficiência dos alunos. Ao reconhecer, nós jogamos luz na pessoa do professor, mas também no universo onde ele se insere e no qual atua”, comenta Vitor de Angelo.

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