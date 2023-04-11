Casagrande anuncia investimento em escolas Crédito: Hélio Filho/Governo do ES

O governo do Espírito Santo vai destinar um total de R$ 150 milhões ainda neste ano para os municípios investirem em melhorias na infraestrutura das escolas e também do transporte escolar. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (11) em evento no Palácio Anchieta, que contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana

O repasse será possível a partir do lançamento de dois editais. Um deles é o Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), que vai destinar R$ 100 milhões para as cidades capixabas.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, os municípios terão de apresentar editais com os projetos e orçamentos, que serão analisados pela secretaria antes de o dinheiro ser liberado. O processo de liberação do recurso é de fundo a fundo, o que torna mais rápida a destinação dos valores. Antes, isso era feito por convênio, com tramitação mais burocrática.

Your browser does not support the audio element. Cidades do ES vão receber R$ 150 milhões para investir em escolas

Quem vai executar as intervenções é o município contemplado. Entre os investimentos possíveis estão a qualificação da rede física, como construção, reconstrução, ampliação e melhoria da unidade de ensino.

"A gente pode comprar placas solares. Podemos equipar as cozinhas e comprar brinquedões para as escolas de educação infantil. Podemos comprar câmeras compatíveis com a tecnologia do cerco inteligente do governo do Estado. Isso é muito importante porque é uma inovação que a gente colocou em relação aos editais anteriores, já como uma resposta a esse contexto de enfrentamento à violência escolar", exemplifica o secretário.

Ainda em relação ao Funpaes, Vitor de Angelo destacou que a ação busca proximidade com uma das prioridades do Ministério da Educação , que é a alfabetização. “No governo Casagrande, o Funpaes passou a não só contemplar a educação infantil, como também o ensino fundamental I", ressalta.

Já para o Programa Estadual do Transporte Escolar (Pete) serão destinados R$ 50 milhões. O recurso é voltado para municípios que precisam renovar as suas frotas ou adquirir veículos para passar a operar diretamente duas linhas e rotas, informou o secretário Vitor de Angelo.

O valor do Pete será repassado a 76 municípios, beneficiando cerca de 61 mil alunos das redes estadual e municipal em todo o Estado.

Prêmio Professor Alfabetizador

Ainda durante o evento, foi lançado o Prêmio Professor Alfabetizador. O objetivo é reconhecer práticas pedagógicas de educadores que alcançam bons indicadores de desempenhos na alfabetização, com equidade. O prêmio será aferido por meio de uma avaliação externa de desempenho dos alunos do 2º ano do ensino fundamental em Língua Portuguesa — Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes).

Serão premiados um professor por município, um professor por regional e um professor do Estado. Os prêmios serão divulgados posteriormente.