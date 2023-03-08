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Educação

Piso do magistério: governo do ES reajustará salário de 10,6 mil professores

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, que informou ainda que o pagamento retroativo a janeiro também será feito; reajuste é válido para quem recebe na modalidade de vencimento
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 mar 2023 às 12:10

Publicado em 08 de Março de 2023 às 12:10

Mais de 10 mil profissionais do magistério terão os salários reajustados neste mês no Espírito Santo. O anúncio foi feito na noite de terça-feira (7) pelo governador Renato Casagrande, que informou ainda que o pagamento retroativo a janeiro também será feito.
“A partir deste mês, aplicaremos a correção do piso nacional do magistério retroativo a janeiro. O novo piso contemplará 10.641 professores entre aposentados, pensionistas e ativos, que recebem na modalidade de vencimento”, declarou, por meio das redes sociais.
A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu), que esclareceu ainda que, “para esses professores, o valor subirá de R$ 2.403,52 para R$ 2.762,73". Ou seja, os profissionais terão um reajuste de 14,94%.

Subsídio x vencimento

Em janeiro, foi confirmado um reajuste de quase 15% no piso pago a professores da educação básica. O pagamento, referente à carga de 40 horas semanais, foi atualizado de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55 pelo Ministério da Educação (MEC).
Na época, a Sedu informou “que os profissionais do magistério do Espírito Santo já recebem acima do piso nacional. O piso salarial do Estado é R$ 4.579,20 (40 horas).”
A divergência, agora, se deve ao fato de que há duas modalidades de remuneração no Estado, conforme explica a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). A pasta esclareceu que parte dos profissionais é remunerada por subsídio e outra, por vencimento.
“Os professores que recebem por subsídio possuem remuneração superior ao piso nacional, diferentemente dos profissionais que recebem na tabela de vencimento. Nesse último caso, o governo do Estado cumpre o pagamento do valor estabelecido pelo piso nacional.
Sendo assim, o reajuste do piso do magistério impacta na remuneração dos 10.641 professores que atualmente recebem na modalidade vencimento.”

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