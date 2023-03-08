Piso do magistério: governo do ES reajustará salário de 10,6 mil professores

Mais de 10 mil profissionais do magistério terão os salários reajustados neste mês no Espírito Santo. O anúncio foi feito na noite de terça-feira (7) pelo governador Renato Casagrande, que informou ainda que o pagamento retroativo a janeiro também será feito.

“A partir deste mês, aplicaremos a correção do piso nacional do magistério retroativo a janeiro. O novo piso contemplará 10.641 professores entre aposentados, pensionistas e ativos, que recebem na modalidade de vencimento”, declarou, por meio das redes sociais.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , que esclareceu ainda que, “para esses professores, o valor subirá de R$ 2.403,52 para R$ 2.762,73". Ou seja, os profissionais terão um reajuste de 14,94%.

? Boa noticia para a educação capixaba! A partir deste mês, aplicaremos a correção do piso nacional do magistério retroativo a janeiro. O novo piso contemplará 10.641 professores entre aposentados, pensionistas e ativos, que recebem na modalidade de vencimento. #educação — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 7, 2023

Subsídio x vencimento

Em janeiro, foi confirmado um reajuste de quase 15% no piso pago a professores da educação básica. O pagamento, referente à carga de 40 horas semanais, foi atualizado de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55 pelo Ministério da Educação (MEC).

Na época, a Sedu informou “que os profissionais do magistério do Espírito Santo já recebem acima do piso nacional. O piso salarial do Estado é R$ 4.579,20 (40 horas).”

A divergência, agora, se deve ao fato de que há duas modalidades de remuneração no Estado, conforme explica a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). A pasta esclareceu que parte dos profissionais é remunerada por subsídio e outra, por vencimento.

“Os professores que recebem por subsídio possuem remuneração superior ao piso nacional, diferentemente dos profissionais que recebem na tabela de vencimento. Nesse último caso, o governo do Estado cumpre o pagamento do valor estabelecido pelo piso nacional.