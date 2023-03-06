Mais de 60 mil alunas vão receber absorventes em escolas do ES

Na Portaria 050-R, que trata do assunto, está previsto que a distribuição dos absorventes será realizada por meio de cotas mensais a cada estudante do sexo feminino, com faixa etária a partir dos 10 anos, durante o período letivo de 2023. Serão contempladas as alunas que estiverem devidamente matriculadas na rede estadual e cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).