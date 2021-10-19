Absorventes vão ser fornecidos para estudantes da rede pública estadual em situação de vulnerabilidade Crédito: Freepik

Ao todo, devem ser atendidas cerca de 50 mil alunas de 10 a 19 anos, que estão cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A previsão é de que elas já recebam os absorventes no mês de novembro.

Your browser does not support the audio element. ES vai distribuir absorventes para estudantes em vulnerabilidade social

A pobreza menstrual é o nome dado à falta de acesso de meninas, mulheres e homens trans a produtos básicos de higiene no período da menstruação. Não se restringe somente à dificuldade financeira para comprar absorventes, mas também à ausência ou precariedade de infraestrutura no ambiente onde vivem, como banheiros, água e saneamento.

De acordo com levantamento realizado pelo movimento Girl Up, uma a cada quatro meninas brasileiras falta às aulas por não ter acesso ao absorvente no período menstrual.

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COMO VAI FUNCIONAR NO ES?

No programa instituído pelo Espírito Santo, a distribuição de absorventes será feita durante todo o período letivo por meio de cotas mensais. Serão completadas alunas da rede social cadastradas no CadÚnico, que estão em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o governo do Estado, os recursos financeiros necessários à execução do programa serão repassados aos Conselho de Escola, por meio do Programa de Gestão Financeira – PROGEFE. O investimento previsto é de cerca de R$ 5 milhões por ano.

Para a vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes (PSB), a iniciativa no Estado visa a promover igualdade social.

"É uma política pública importante porque a vulnerabilidade social tira essas meninas muitas vezes das escolas durante o período menstrual", destacou.

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