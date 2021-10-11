Vetado por Bolsonaro, absorvente é distribuído por prefeitura no ES

Absorvente é distribuído pela Prefeitura de Ibatiba entre os itens da cesta básica Crédito: Divulgação | Prefeitura de Ibatiba

Segundo a prefeitura, Ibatiba é um dos primeiros municípios do Sul do Estado a ter a iniciativa. “É uma ação que faz a diferença na vida de muitas mulheres, principalmente das mais jovens, que passam por situações constrangedoras que atrapalham o dia a dia de cada uma delas”, informou a administração municipal.

O prefeito Luciano Pingo admitiu que se atentou para essa situação quando a equipe do projeto sobre a necessidade da inclusão do absorvente como item essencial. “Eu admito que não tinha me atentado para a importância e necessidade de colocarmos o absorvente na cesta básica. Mas depois que tomei ciência das situações vividas por muitas mulheres, concordei que isso tinha que ser feito imediatamente e, agora, não há cesta básica sem esse item essencial para a melhoria da qualidade de vida de quem precisa”, afirma.

BOLSONARO VETA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ABSORVENTES

Em decisão publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua. A proposta foi aprovada em setembro pelo Congresso Nacional, e só precisava da sanção do presidente, ou seja, o aval dele para se tornar lei.