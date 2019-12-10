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Falta o prefeito sancionar

Câmara aprova lei que obriga Vitória a fornecer absorventes nas escolas

Projeto aprovado na Câmara, nesta terça-feira (10),  destaca  as ausências à sala de aulas devido a falta de condições financeiras para comprar produtos de higiene. As alunas de escolas municipais chegam a perder 45 dias de aula a cada ano letivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 18:59

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 18:59

Jovens estudantes: escolas municipais vão ter que fornecer absorventes menstruais Crédito: pexels
As alunas das escolas da rede municipal de Vitória podem passar a receber absorventes menstruais, de forma gratuita, a partir do próximo ano. Um projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal, na tarde desta terça-feira (10), e deverá ser levado para a sanção do prefeito Luciano Rezende nos próximos dias.
Dentre os argumentos apresentados para a aprovação da lei estão as ausências em sala de aulas devido a falta de condições financeiras para comprar produtos de higiene. Em função disso, é estimado que as alunas chegam a perder 45 dias de aula a cada ano letivo.

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O projeto do vereador Roberto Martins foi aprovado, por unanimidade. O vereador destaca, por nota, que a distribuição de absorventes para estudantes ajuda a prevenir doenças e garante dignidade a estas jovens. Não podemos mais admitir que problemas como a falta de material escolar, de merenda ou de absorventes íntimos sejam fatores que desencorajam essas jovens de frequentarem as escolas, reduzindo as chances de um futuro melhor, afirma Martins.
Ele relata que o fato foi constatado em visitas que fez às escolas. "Em muitos casos, são as professoras que se juntam para comprar esses absorventes, relata.
O custo mensal do município para fornecer o material, de forma gratuita, é estimado em R$25.987,50. É levado em consideração no cálculo, segundo o gabinete do vereador, as matrículas da rede municipal e considerando 50% dos alunos, a partir do 6º ao 9º ano e de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
É informado ainda que o governo estadual já licita absorventes femininos. O último arrematante ofereceu o valor de R$ 66.987,68 para fornecer 57.748 pacotes de absorventes com 8 unidades.

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