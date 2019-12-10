Câmara aprova lei que obriga Vitória a fornecer absorventes nas escolas

Jovens estudantes: escolas municipais vão ter que fornecer absorventes menstruais Crédito: pexels

As alunas das escolas da rede municipal de Vitória podem passar a receber absorventes menstruais, de forma gratuita, a partir do próximo ano. Um projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal , na tarde desta terça-feira (10), e deverá ser levado para a sanção do prefeito Luciano Rezende nos próximos dias.

Dentre os argumentos apresentados para a aprovação da lei estão as ausências em sala de aulas devido a falta de condições financeiras para comprar produtos de higiene. Em função disso, é estimado que as alunas chegam a perder 45 dias de aula a cada ano letivo.

O projeto do vereador Roberto Martins foi aprovado, por unanimidade. O vereador destaca, por nota, que a distribuição de absorventes para estudantes ajuda a prevenir doenças e garante dignidade a estas jovens. Não podemos mais admitir que problemas como a falta de material escolar, de merenda ou de absorventes íntimos sejam fatores que desencorajam essas jovens de frequentarem as escolas, reduzindo as chances de um futuro melhor, afirma Martins.

Ele relata que o fato foi constatado em visitas que fez às escolas. "Em muitos casos, são as professoras que se juntam para comprar esses absorventes, relata.

O custo mensal do município para fornecer o material, de forma gratuita, é estimado em R$25.987,50. É levado em consideração no cálculo, segundo o gabinete do vereador, as matrículas da rede municipal e considerando 50% dos alunos, a partir do 6º ao 9º ano e de Educação de Jovens e Adultos (EJA).