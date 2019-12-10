Aracruz terá primeira escola estadual indígena do ES a partir de 2020

A Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Aldeia Caieiras Velha terá 138 vagas a partir de 2020 Crédito: Sedu / Divulgação

A partir de 2020, a Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Aldeia Caieiras Velha, em Aracruz , na região Norte do Estado, passará por mudanças. A unidade voltada para os estudantes indígenas das etnias Guarani e Tupiniquim será a primeira do Espírito Santo a ofertar a modalidade de Ensino Médio.

A Escola foi criada pela Portaria n° 155-R de 30 de setembro de 2014 e inaugurada no dia 30 de dezembro do mesmo ano. Contudo, segundo a Sedu, a escola não foi aberta de fato. Com a mudança, a Secretaria da Educação (Sedu) disponibilizou 138 vagas para matrículas, que se encontram abertas pela Chamada Pública Escolar até o próximo dia 13 de dezembro.

Para realizar a pré-matrícula, é necessário acessar o site da Sedu - www.sedu.es.gov.br - com o número de CPF do aluno  se for maior de idade, ou do responsável, se o estudante for menor de idade  para que seja gerado o login de acesso ao sistema. Além disso, é preciso ter em mãos documentos pessoais do aluno, nome e CPF do pai e da mãe e do estudante, bem como o endereço da residência do aluno.

ESCOLA INDÍGENA

Destinada a atender os estudantes indígenas das etnias Guarani e Tupiniquim do município de Aracruz, a escola disponibilizará, como prevê a legislação, uma organização curricular diferenciada que priorize a cultura, os modos de viver, as tradições e os conhecimentos desses povos em constante diálogo com os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A abertura da Escola indígena de Ensino Médio é de suma importância para a garantia dos direitos de um ensino de qualidade e com equidade para os estudantes indígenas que, atualmente, são atendidos apenas no Ensino Fundamental quanto à Educação Escolar Indígena.