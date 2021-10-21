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Saiba o que é pobreza menstrual e como ela afeta a vida das mulheres

Situação não é nova e afeta a saúde de mulheres sem acesso a condições básicas de higiene; combater o problema requer políticas públicas
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

21 out 2021 às 19:23

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 19:23

Projeto Todas Elas
A pobreza menstrual é o nome dado à falta de acesso de meninas, mulheres e homens trans a recursos básicos para manter a higiene no período menstrual. O problema vai além do que não ter dinheiro para comprar um absorvente e inclui a falta de saneamento básico e água, por exemplo, para tomar um banho.
O termo não é novo, mas voltou a ser discutido após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetar um trecho de um projeto que previa a distribuição de absorventes a mulheres de baixa renda.
De acordo com dados do movimento Girl Up, uma a cada quatro meninas brasileiras não tem acesso a um absorvente e, por isso, falta às aulas quando está menstruada. 

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