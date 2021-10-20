Saiba o que prefeituras no ES fazem para combater a pobreza menstrual

Pobreza menstrual e falta de acesso a absorventes Crédito: Unplash/Montagem A Gazeta

O termo é usado para falar sobre a falta de recursos de higiene básica que muitas mulheres estão submetidas durante o período menstrual. E não se refere somente a não ter dinheiro para comprar um absorvente, mas à falta de saneamento e água para tomar um banho, por exemplo.

Your browser does not support the video tag.

De acordo com levantamento realizado pelo movimento Girl Up, uma a cada quatro meninas não tem acesso a um absorvente durante o período menstrual e, por isso, falta às aulas.

Desde 2014, a ONU considera o acesso à higiene menstrual um direito que precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Apesar disso, o poder público tem sido omisso na elaboração de políticas públicas efetivas que garantam higiene básica às mulheres.

No âmbito municipal, a Capital do Espírito Santo é a única entre as quatro maiores cidades da Grande Vitória a ter uma legislação que obriga as escolas a fornecer absorventes para alunas. As outras prefeituras têm iniciativas, que apesar de serem importantes, ficam a bel prazer dos governantes, conforme destaca a advogada e Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais Renata Bravo.

"A lei tem um caráter de vigorar ao longo do tempo para que a cada mudança de gestão, a sociedade não fique à mercê de um tipo de política pública de programa de governo que dependa da vontade do Executivo" Renata Bravo - Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais

"Além disso, quando a gente cria uma lei, há um grande fomento ao debate na sociedade. No caso dos absorventes, isso está há semanas sendo discutido nas redes sociais e na mídia. Muita gente que não conhecia esse problema, passa a saber", complementou.

Confira ações promovidas em algumas prefeituras do Espírito Santo:

VITÓRIA

Desde o ano passado, as escolas municipais de Vitória são obrigadas a fornecer absorventes às estudantes. A determinação faz parte da Lei 9.613/2020, de autoria do ex-vereador Roberto Martins (Rede) e sancionada em 2020.

De acordo com a prefeitura, a compra dos absorventes é feita com a verba do Conselho da Escola, e os produtos ficam disponíveis nos banheiros das unidades.

"Nós fizemos uma comunicação interna para organizar institucionalmente a distribuição desse absorvente, para que as alunas não tenham que passar por uma situação de constrangimento e pedir, porque há ainda um grande tabu em falar da menstruação", explicou a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner, em entrevista à CBN Vitória na última semana.

Your browser does not support the audio element. Saiba o que prefeituras no ES fazem para combater a pobreza menstrual

VILA VELHA

Na cidade canela-verde, o absorvente está incluso nas compras de itens de higiene das escolas de ensino fundamental, segundo a prefeitura. O produto é fornecido para estudantes de acordo com a necessidade e também nos acolhimentos institucionais.

A Prefeitura não soube informar quantas mulheres e meninas são beneficiadas e nem quantos absorventes são distribuídos. "As escolas possuem autonomia no processo de compra e a quantidade é referente a necessidade da própria unidade de ensino, assim como distribuição para as alunas", afirmou por meio de nota.

SERRA

A Prefeitura da Serra realiza uma campanha para arrecadar absorventes no município. O programa é coordenado pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e foi lançado em agosto deste ano.

Segundo a prefeitura, foram arrecadados mais de 25 mil pacotes de absorventes até o momento. Os produtos vão ser distribuídos para meninas e mulheres em vulnerabilidade social dos bairros atendidos pelo projeto Juventude Criativa, que inclui: Novo Horizonte, Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Bairro das Laranjeiras, Planalto Serrano, Central Carapina e Jardim Carapina.

CARIACICA

Já Cariacica não tem nenhum tipo de programa específico voltado para arrecadação ou distribuição de absorventes. A prefeitura informou que, nos abrigos institucionais, oferece "todos os tipos de materiais de higiene pessoal às adolescentes que estão em acolhimento institucional, de acordo com a demanda".

GUARAPARI

A cidade distribui kits de higiene, que incluem o absorvente como um dos produtos, para pessoas em situação de rua. O trabalho é feito pela Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) e a distribuição acontece no Centro Pop de Guarapari.

A Prefeitura disse que estuda formas de oferecer absorventes para outros públicos.

IBATIBA

No Sul do Espírito Santo, a Prefeitura de Ibatiba incluiu, desde agosto, o absorvente nas cestas básicas que são distribuídas às famílias de baixa renda do município. A iniciativa faz parte do projeto Ibatiba D'Elas e busca dar mais dignidade para mulheres pobres que não tem condição de comprar o produto.