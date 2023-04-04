Sem nova escola, alunos estudam em salão de igreja desde 2020 em Iúna

Pais de alunos da escola da localidade de Terra Corrida, a 12 quilômetros da sede de Iúna , na Região do Caparaó, estão indignados. A escola municipal da comunidade, foi danificada durante uma forte chuva em 24 de janeiro de 2020. Desde então, as crianças estão alocadas em local improvisado - um salão da igreja católica. Houve a promessa de reconstrução da unidade e o retorno dos estudantes em abril deste ano para o antigo local, o que não ocorreu até hoje.

A escola municipal de ensino fundamental Terra Corrida está interditada desde o início de 2020, segundo a prefeitura. No local, houve um desmoronamento de terra, que afetou o imóvel. Para não ficar sem aulas, o espaço da igreja foi cedido até que os estudantes pudessem retornar.

O problema, segundo as mães, é que além do espaço ser improvisado, a igreja também passa por obras. O local tem uma escada estreita e inacabada, além de rede elétrica exposta em uma das salas. Elas criticam ainda a falta de ventiladores e existência de um único banheiro. Os cerca de 40 alunos estudam em duas salas multisseriadas.

Alunos estudam no salão de igreja desde 2020, para onde a escola passou a funcionar provisoriamente Crédito: Gustavo Ribeiro

“Uma sala atende pré I, pré II e 1⁰ ano. Já a outra atende 2⁰, 3⁰, 4⁰ e 5⁰ ano. Me sinto muito triste. Indignada com a situação porque lá não tem estrutura nenhuma”, disse a Regiane Rodrigues, que tem uma filha de sete anos na unidade.

O salão da igreja da comunidade foi improvisado como escola e tem condições precárias Crédito: Divulgação

Mãe de um filho autista, de 10 anos, Tamires Sales diz que se sente mal ao ver o filho em um local inadequado para atendê-lo e os demais alunos. “O local não tinha portão e grades nas janelas. Tive então que recorrer ao Ministério Público e fizeram a prefeitura colocar as grades, mas nada de escola”, comentou.

Sobre a promessa de uma nova unidade, Regiane Rodrigues lembra que houve reuniões e uma previsão foi dada.

“Em 2022 tivemos a reunião com prefeito, secretaria e sub secretário da educação com promessas de que a escola ficaria pronta e seria entregue no início de abril. Mas acontece que a escola encontra abandonada desde outubro de 2022. Isso porque o salão da igreja seria provisório, apenas por seis meses. Mas já se estendeu por três anos e nada foi feito”, reclama a mãe.

O que diz a prefeitura

Procurada pela reportagem, a prefeitura disse que houve atraso no processo de licitação de materiais de construção e no último dia 31 de março deste ano foi homologado. Com a conclusão desta licitação, garante o município, irão retomar a obra para sua conclusão. Os trâmites, informou a prefeitura, estão sendo comunicados à comunidade.