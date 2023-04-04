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Sem nova escola, alunos estudam em salão de igreja desde 2020 em Iúna

Colégio da localidade de Terra Corrida foi interditada após deslizamento de terra em 2020. Promessa era de uma nova unidade em abril, o que não ocorreu até hoje

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 14:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 abr 2023 às 14:33
Pais de alunos da escola da localidade de Terra Corrida, a 12 quilômetros da sede de Iúna, na Região do Caparaó, estão indignados. A escola municipal da comunidade, foi danificada durante uma forte chuva em 24 de janeiro de 2020. Desde então, as crianças estão alocadas em local improvisado - um salão da igreja católica. Houve a promessa de reconstrução da unidade e o retorno dos estudantes em abril deste ano para o antigo local, o que não ocorreu até hoje.
A escola municipal de ensino fundamental Terra Corrida está interditada desde o início de 2020, segundo a prefeitura. No local, houve um desmoronamento de terra, que afetou o imóvel. Para não ficar sem aulas, o espaço da igreja foi cedido até que os estudantes pudessem retornar.
O problema, segundo as mães, é que além do espaço ser improvisado, a igreja também passa por obras. O local tem uma escada estreita e inacabada, além de rede elétrica exposta em uma das salas. Elas criticam ainda a falta de ventiladores e existência de um único banheiro. Os cerca de 40 alunos estudam em duas salas multisseriadas.
Alunos estudam em salão de igreja desde 2020
Alunos estudam no salão de igreja desde 2020, para onde a escola passou a funcionar provisoriamente Crédito: Gustavo Ribeiro
“Uma sala atende pré I, pré II e 1⁰ ano. Já a outra atende 2⁰, 3⁰, 4⁰ e 5⁰ ano. Me sinto muito triste. Indignada com a situação porque lá não tem estrutura nenhuma”, disse a Regiane Rodrigues, que tem uma filha de sete anos na unidade.
Alunos estudam em salão de igreja desde 2020
O salão da igreja da comunidade foi improvisado como escola e tem condições precárias   Crédito: Divulgação
Mãe de um filho autista, de 10 anos, Tamires Sales diz que se sente mal ao ver o filho em um local inadequado para atendê-lo e os demais alunos. “O local não tinha portão e grades nas janelas. Tive então que recorrer ao Ministério Público e fizeram a prefeitura colocar as grades, mas nada de escola”, comentou.
Sobre a promessa de uma nova unidade, Regiane Rodrigues lembra que houve reuniões e uma previsão foi dada.
“Em 2022 tivemos a reunião com prefeito, secretaria e sub secretário da educação com promessas de que a escola ficaria pronta e seria entregue no início de abril. Mas acontece que a escola encontra abandonada desde outubro de 2022. Isso porque o salão da igreja seria provisório, apenas por seis meses. Mas já se estendeu por três anos e nada foi feito”, reclama a mãe.
O que diz a prefeitura
Procurada pela reportagem, a prefeitura disse que houve atraso no processo de licitação de materiais de construção e no último dia 31 de março deste ano foi homologado. Com a conclusão desta licitação, garante o município, irão retomar a obra para sua conclusão. Os trâmites, informou a prefeitura, estão sendo comunicados à comunidade.
"A atual administração está se empenhando para entregar a construção da unidade o mais rápido possível, existindo inclusive um plano de direcionamento total de recursos para dar celeridade ao processo. Resta apenas aguardar a liberação para compra dos matérias de construção na limitação anteriormente citada. Acreditamos que em um prazo de 120 dias as crianças já estarão utilizando o novo prédio", informou a Prefeitura de Iúna.

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