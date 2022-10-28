Pais de alunos relatam até porta quebrada no transporte escolar em Iúna

Pais reclamam de condições de veículo de transporte escolar em Iúna Crédito: Redes Sociais

Pais e mães de alunos que moram nas comunidades de São Francisco de Assis e Três Pontes, em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo , estão preocupados com as condições do veículo que faz o transporte escolar dos estudantes. Nesta semana, a porta do carro que presta o serviço caiu durante o trajeto.

A mãe de um estudante, que pediu para não ser identificada, relatou o veículo transporta crianças a partir de seis anos e os problemas com falta de manutenção acontece há meses. "Não é de hoje que reclamamos. Isso coloca a vida das crianças em perigo. Somos pais e não aguentamos mais essa situação", disse.

A mulher contou que o veículo tem cheiro muito forte de gasolina, o que chegou a fazer um aluno passar mal no mês passado. "Nós falamos com o responsável pelo carro e ele disse que o veículo passou por manutenção, mas não melhorou nada. Já avisamos a prefeitura várias vezes pedindo para solucionar esse problema, porém, nada foi feito", informou.

Nesta sexta-feira (28), os pais se reuniram para impedir que o veículo seguisse viagem para a Escola Padre Afonso Brás. Eles pedem melhorias no serviço prestado.

A Gazeta, a Prefeitura de Procurada por, a Prefeitura de Iúna disse que uma empresa contratada oferta o serviço de transporte escolar das crianças. Segundo a administração municipal, o contrato com a empresa inclui fiscais e a demanda foi encaminhada para ser averiguada. O município esclareceu que novas informações serão levantadas e repassadas à reportagem na próxima segunda-feira (31).

Kombi escolar sem porta em João Neiva

Segundo apuração da TV Gazeta, os pais procuraram a Prefeitura de João Neiva, mas não obtiveram solução para o caso. Além da porta aberta, o veículo também apresenta os bancos danificados.

Em nota, a prefeitura disse que o veículo pertence a uma empresa terceirizada, que realiza o transporte escolar no município, e fez contato para que a Kombi e o motorista fossem substituídos. Confira a nota na íntegra: