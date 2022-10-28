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Pais de alunos relatam até porta quebrada no transporte escolar em Iúna

Nesta semana, a porta do veículo que realiza o transporte escolar de estudantes em comunidades do município quebrou durante o trajeto; prefeitura diz estar averiguando o problema

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 17:40

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

28 out 2022 às 17:40
A porta caiu e o veículo que pertence a uma empresa terceirizada precisou parar para esperar a ajuda chegar
Pais reclamam de condições de veículo de transporte escolar em Iúna Crédito: Redes Sociais
Pais e mães de alunos que moram nas comunidades de São Francisco de Assis e Três Pontes, em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, estão preocupados com as condições do veículo que faz o transporte escolar dos estudantes. Nesta semana, a porta do carro que presta o serviço caiu durante o trajeto.
A mãe de um estudante, que pediu para não ser identificada, relatou o veículo transporta crianças a partir de seis anos e os problemas com falta de manutenção acontece há meses. "Não é de hoje que reclamamos. Isso coloca a vida das crianças em perigo. Somos pais e não aguentamos mais essa situação", disse.
A mulher contou que o veículo tem cheiro muito forte de gasolina, o que chegou a fazer um aluno passar mal no mês passado. "Nós falamos com o responsável pelo carro e ele disse que o veículo passou por manutenção, mas não melhorou nada. Já avisamos a prefeitura várias vezes pedindo para solucionar esse problema, porém, nada foi feito", informou.
Nesta sexta-feira (28), os pais se reuniram para impedir que o veículo seguisse viagem para a Escola Padre Afonso Brás. Eles pedem melhorias no serviço prestado.
Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Iúna disse que uma empresa contratada oferta o serviço de transporte escolar das crianças. Segundo a administração municipal, o contrato com a empresa inclui fiscais e a demanda foi encaminhada para ser averiguada. O município esclareceu que novas informações serão levantadas e repassadas à reportagem na próxima segunda-feira (31).

Kombi escolar sem porta em João Neiva

Pais de alunos da rede municipal de ensino já reclamaram de péssimas condições do transporte escolar em escolas de comunidades rurais do distrito de Demétrio Ribeiro, em João Neiva. Nesta quinta-feira (27), a porta de uma Volkswagen Kombi, utilizada no serviço, quebrou. Um vídeo ao qual A Gazeta teve acesso mostra as crianças dentro do veículo, que mesmo com o problema, continuou andando.
Segundo apuração da TV Gazeta, os pais procuraram a Prefeitura de João Neiva, mas não obtiveram solução para o caso. Além da porta aberta, o veículo também apresenta os bancos danificados.
Em nota, a prefeitura disse que o veículo pertence a uma empresa terceirizada, que realiza o transporte escolar no município, e fez contato para que a Kombi e o motorista fossem substituídos. Confira a nota na íntegra:
O referido veículo pertence a uma empresa terceirizada, que realiza o transporte escolar no município de João Neiva. Assim que o Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal Educação recebeu a informação, contactou imediatamente a empresa para substituição do veículo e do motorista, que agiu de maneira irresponsável. A empresa está sendo notificada e será punida conforme previsão legal”.

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