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Vídeo: Kombi escolar sem porta transporta alunos em João Neiva

A prefeitura da cidade informou que veículo é de responsabilidade de uma empresa terceirizada e entrou em contato para substituí-lo. Caso ocorreu nesta quinta-feira (27)

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 10:25

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 out 2022 às 10:25
Pais de alunos da rede municipal de ensino já reclamaram de péssimas condições do transporte escolar em escolas de comunidades rurais do distrito de Demétrio Ribeiro, em João Neiva. Nesta quinta-feira (27), a porta de uma Volkswagen Kombi, utilizada no serviço, quebrou. Um vídeo ao qual A Gazeta teve acesso mostra as crianças dentro do veículo, que mesmo com o problema, continuou andando.
De acordo com a apuração da TV Gazeta, os pais procuraram a Prefeitura de João Neiva, mas não obtiveram solução para o caso. Além da porta aberta, o veículo também apresenta os bancos danificados.
Em nota, a Prefeitura disse que o veículo pertence a uma empresa terceirizada, que realiza o transporte escolar no município, e fez contato para que a Kombi e o motorista fossem substituídos. Confira a nota na íntegra:
O referido veículo pertence a uma empresa terceirizada, que realiza o transporte escolar no município de João Neiva. Assim que o Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal Educação recebeu a informação, contactou imediatamente a empresa para substituição do veículo e do motorista, que agiu de maneira irresponsável. A empresa está sendo notificada e será punida conforme previsão legal”.

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