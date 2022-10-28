Vídeo: Kombi escolar sem porta transporta alunos em João Neiva

Pais de alunos da rede municipal de ensino já reclamaram de péssimas condições do transporte escolar em escolas de comunidades rurais do distrito de Demétrio Ribeiro, em João Neiva. Nesta quinta-feira (27), a porta de uma Volkswagen Kombi, utilizada no serviço, quebrou. Um vídeo ao qual A Gazeta teve acesso mostra as crianças dentro do veículo, que mesmo com o problema, continuou andando.

De acordo com a apuração da TV Gazeta, os pais procuraram a Prefeitura de João Neiva, mas não obtiveram solução para o caso. Além da porta aberta, o veículo também apresenta os bancos danificados.

Em nota, a Prefeitura disse que o veículo pertence a uma empresa terceirizada, que realiza o transporte escolar no município, e fez contato para que a Kombi e o motorista fossem substituídos. Confira a nota na íntegra: