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Câmera flagrou o crime

Dupla suspeita de arrombar e furtar loja é presa em João Neiva

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada deste sábado (8). O material furtado foi vendido
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 out 2022 às 20:14

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 20:14

Dupla invadiu loja de João Neiva e levou produtos eletrônicos
Dupla invadiu loja de João Neiva e levou produtos eletrônicos Crédito: Reprodução câmera de vigilância
Dois homens foram presos por suspeita de terem arrombado e invadido uma loja de produtos eletrônicos em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (8). Um homem de 28 anos e outro de 30 anos foram capturados no mesmo dia.
Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento divulgadas pela Polícia Civil mostram o homem de 28 anos serrando a porta. Em seguida, ele sai do local e depois surge o comparsa. Dentro da loja, o homem furta diversos produtos eletrônicos e foge. Após analisarem as imagens, policiais civis e militares identificaram os suspeitos.
Primeiro, policiais militares localizaram o responsável pelo arrombamento. Horas depois, policiais civis encontraram o suspeito que entrou na loja. De acordo com a Polícia Civil, o material furtado foi vendido. Alguns dos receptadores também foram identificados e são alvo de buscas. Os detidos foram levados à Central de Flagrantes de Aracruz.

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