Dupla suspeita de arrombar e furtar loja é presa em João Neiva

Dois homens foram presos por suspeita de terem arrombado e invadido uma loja de produtos eletrônicos em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (8). Um homem de 28 anos e outro de 30 anos foram capturados no mesmo dia.

Primeiro, policiais militares localizaram o responsável pelo arrombamento. Horas depois, policiais civis encontraram o suspeito que entrou na loja. De acordo com a Polícia Civil, o material furtado foi vendido. Alguns dos receptadores também foram identificados e são alvo de buscas. Os detidos foram levados à Central de Flagrantes de Aracruz.