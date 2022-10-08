PM apreende mala com 24 quilos de maconha em carro abandonado na Serra

Mala com 24 quilos de maconha e outros materiais apreendida na Serra Crédito: PMES

Uma mala contendo mais de 20 quilos de maconha em tabletes foi apreendida pela Polícia Militar (PM) próximo a um carro abandonado durante patrulhamento realizado no bairro Barcelona, na Serra, na madrugada deste sábado (8).

Os policiais militares do 6º Batalhão realizavam patrulhamento no bairro quando foram informados por um homem que havia entorpecentes sendo armazenados próximo a carros abandonados na Rua Guarujá.

Ao realizarem buscas no local, a equipe localizou os entorpecentes dentro de uma mala de viagem de cor azul, perto de um veículo abandonado.

Nela havia 24,570 kg de maconha em tabletes, 12 buchas de maconha, 5 pedaços de maconha com aproximadamente 800 gramas, duas balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes.