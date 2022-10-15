Polícia apreende adolescente armado e evita possível homicídio em João Neiva

A Polícia Militar (PM) apreendeu um menor de idade, de 16 anos, e evitou um possível homicídio em João Neiva, no Norte do Estado. A apreensão aconteceu nessa sexta-feira (14), no bairro Cristal, pois o jovem estava portando uma arma de fogo municiada.
A PM informou que recebeu a informação de que dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta estariam nas proximidades da área da Vale, no bairro Cristal. No local, conseguiram apreender o menor, um revólver calibre .38, cinco munições calibre .38 e uma motocicleta com placa adulterada.
Na delegacia, o rapaz confessou aos policiais que, com o parceiro, que conseguiu fugir, “iria atentar contra a vida de outro nacional devido à disputa pelo tráfico de drogas. Resumindo: um possível homicídio foi evitado”. A ocorrência foi entregue ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Aracruz.
A Polícia Civil foi procurada para saber mais informações sobre a ocorrência e se o outro suspeito que fugiu foi encontrado e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.