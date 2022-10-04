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Violência

Jovem morre e outro fica ferido após ataque a tiros em João Neiva

Crime ocorreu em um posto de combustíveis desativado no bairro Cristal, na noite desta segunda-feira (3). Carlos Henrique Carvalho Pereira, de 23 anos, morreu no local

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 10:13

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 out 2022 às 10:13
Vítima foi encontrada no local do crime, em um posto desativado
Carlos Henrique Carvalho Pereira morreu no local do crime, em um posto de combustíveis desativado Crédito: Reprodução
Um jovem foi morto a tiros e outro ficou ferido durante um ataque em um posto de combustíveis desativado no bairro Cristal, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (3).  Carlos Henrique Carvalho Pereira, de 23 anos, morreu no local do crime, segundo a Polícia Militar. A outra vítima foi socorrida para um hospital da região.
A PM informou que foi acionada para um hospital onde havia um homem baleado. Em relato para os militares no hospital, a vítima contou que estava acompanhada de Carlos Henrique e de outro homem quando ouviu três disparos. Após perceber que havia sido atingido, o ferido conseguiu correr e buscar por socorro. Ele disse não ter visto o autor dos disparos e informou que não tem desafetos.
A PM foi ao local do crime e encontrou Carlos Henrique já sem vida. Ele apresentava uma perfuração, também na nuca. A corporação disse que, até o momento, nenhum suspeito foi localizado e também não se sabe a motivação.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de João Neiva e informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, detalhes sobre a investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou, em nota.

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