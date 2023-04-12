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Epidemia

ES já soma 31 mortes por dengue em 2023; veja dados por cidade

O município com o maior número de óbitos é Linhares, seguida de Castelo, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim; apesar do número alto, subsecretário afirmou que não houve impacto nas internações

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 19:10

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 abr 2023 às 19:10
Epidemia de dengue no Espírito Santo
Recipientes descartados inadequadamente favorecem o acúmulo de água e proliferação do mosquito Aedes Aegypti Crédito: Fernando Madeira

Atualização

13/04/2023 - 10:03
A Sesa esclareceu, em nota enviada na manhã desta quinta-feira (13), que os dados de mortes por dengue (incluindo informações por município), passados em coletiva de imprensa nesta quarta (12), são referentes aos municípios de notificação do óbito por dengue no Espírito Santo. O texto foi atualizado conforme os dados referentes ao local de residência do paciente. O texto foi atualizado, e o título também foi modificado com a atualização do número de mortes (de 29 para 31 óbitos).
O número de mortes provocadas pela dengue no Espírito Santo cresceu de forma exponencial nos primeiros meses de 2023 e já é pelo menos sete vezes maior se comparado com o ano passado. Até o momento, 31 pessoas não resistiram aos quadros mais graves da doença, enquanto este índice foi de apenas seis em 2022. 
De acordo com os dados mais recentes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao todo, já são 86.611 notificações da dengue no Estado. Desse total, 43.475 foram confirmados e 28.210 ainda estão sob investigação. 
Além disso, uma pessoa morreu em 2023 devido à chikungunya, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, principal vetor da dengue. Até o momento, não há registros de óbito por zika. 
ES alcança marca de 29 mortes por dengue nos primeiros meses de 2023

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Em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (12), o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, afirmou que a morte por chikungunya aconteceu em Viana. O município com a maior concentração de mortes pela doença é Linhares. Em seguida, aparecem CasteloVitória Cachoeiro de Itapemirim, respectivamente.

As mortes pela dengue nos municípios do ES

Linhares - 6 óbitos

Castelo - 5 óbitos

Vitória - 3 óbitos

Cachoeiro de Itapemirim - 2 óbitos

Colatina - 2 óbitos

Muniz Freire - 2 óbitos

Serra - 2 óbitos

Afonso Cláudio - 1 óbito

Governador Lindenberg - 1 óbito

Ibatiba - 1 óbito

Marataízes - 1 óbito

Muqui - 1 óbito

Pancas - 1 óbito

Santa Maria de Jetibá - 1 óbito

São Mateus - 1 óbito

Vila Velha - 1 óbito

Das mais de 80 mil notificações feitas até o momento, cerca de duas mil foram de quadros graves ou com sinais de alarme (sintomas persistentes que exigem maior cuidado), conforme destacou o subsecretário. "Este é um número de pessoas que precisaram de um maior cuidado até agora. Os casos graves – foram 111 – já apresentam complicações. Ele sempre precisará estar internado", afirmou.
"Não houve um período de sobrecarga hospitalar em relação à dengue. Mais adultos precisaram dessas internações, e quase não interferiu na internação de crianças. Quem precisa internar normalmente é o idoso ou tem alguma comorbidade"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde 
O subsecretário também ressaltou que o Estado pode ter começado a apresentar uma estabilidade da doença, mas que ainda não é hora de relaxar dos cuidados, visto que o número de novas notificações ainda está alto. 
"Nas semanas [epidemiológicas] 11, 12 e 13, nós tivemos esse patamar de 9 mil casos notificados. Na 14, que foi a semana anterior daquele grande feriado [Semana Santa], nós tivemos cerca de 7.600 casos notificados. Teve uma redução de aproximadamente 21%. Estamos avaliando se essa diminuição se deu pelo feriadão, porque alguém com um sintoma mais leve pode não ter procurado o sistema de saúde. Então não temos certeza absoluta se chegamos na diminuição nos casos de dengue", afirmou.
O subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin
O subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin Crédito: Divulgação | Sesa
"Já podemos trabalhar com uma estabilização das notificações, e acompanhar o momento em que elas começarão a reduzir entre nós. Mas ainda não é o momento de abaixar a guarda", completou.

Como acabar com o mosquito

Uma importante estratégia para o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, está na conscientização da população quanto às ações de cuidados. Esse trabalho se faz ainda mais importante, uma vez que 80% dos focos encontram-se nas residências.
Veja os cuidados divulgados pela Sesa:
  • Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado; 
  • Tirar água dos pratos de plantas; 
  • Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo; 
  • Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água; 
  • Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas; 
  • Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

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