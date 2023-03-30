Mapa da dengue: as cidades do ES com maior incidência de casos

Foram registrados casos de dengue em todos os municípios do Estado. Mas alguns deles superam — em muito — a incidência média de notificações, sobretudo no interior. Em Atílio Vivácqua , na região Sul , por exemplo, a incidência acumulada nas últimas quatro semanas é de 5.730,56 casos.

Desde janeiro, o Espírito Santo registrou 55.425 casos de dengue Crédito: Freepik

Com pouco mais de 12 mil habitantes, é o município com maior incidência de casos da arbovirose no Espírito Santo. Vizinhos de Atílio Vivácqua, Jerônimo Monteiro (3.920,6) e Muqui (2.690,3) registram a segunda e a terceira maiores taxas de incidência de casos, respectivamente.

Especialista em Medicina Tropical, o infectologista Aloísio Falqueto observa que a predominância de casos em cidades do interior pode estar ligada, principalmente, ao clima.

“Neste ano, tivemos muita chuva no verão, e o calor se estendeu até agora, no início do outono. A dengue é muito comum nas grandes cidades, mas, quando o clima é propício, a gente acaba vendo um aumento de casos em outros locais, inclusive no interior.”

Isto é, o aumento da precipitação e das temperaturas acaba favorecendo o surgimento do Aedes aegypti , que é o mosquito transmissor da dengue.

Das 78 cidades capixabas, 55 tiveram incidência alta de casos (mais de 300 infectados por 100 mil habitantes), inclusive os municípios da Grande Vitória . Desse total, 22 registraram média superior a 1.000.

Apenas quatro cidades (Nova Venécia, São José do Calçado, Dores do Rio Preto e Irupi) registram taxa de incidência baixa de casos de dengue nas últimas quatro semanas. Dezoito municípios tiveram incidência média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes).