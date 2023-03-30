Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doença em alta

Mapa da dengue: as cidades do ES com maior incidência de casos

Foram registrados casos em todos os municípios do Estado, mas alguns superam em muito a incidência média de notificações, sobretudo no interior
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 mar 2023 às 12:48

Publicado em 30 de Março de 2023 às 12:48

Desde janeiro, o Espírito Santo registrou 55.425 casos de dengue, com incidência de 1.379 casos por 100 mil habitantes, segundo o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Neste período, foram confirmados 16 óbitos.
Foram registrados casos de dengue em todos os municípios do Estado. Mas alguns deles superam — em muito — a incidência média de notificações, sobretudo no interior. Em Atílio Vivácqua, na região Sul, por exemplo, a incidência acumulada nas últimas quatro semanas é de 5.730,56 casos.
Primeiro caso de transmissão sexual de dengue é confirmado na Espanha
Desde janeiro, o Espírito Santo registrou 55.425 casos de dengue Crédito: Freepik
Com pouco mais de 12 mil habitantes, é o município com maior incidência de casos da arbovirose no Espírito Santo. Vizinhos de Atílio Vivácqua, Jerônimo Monteiro (3.920,6) e Muqui (2.690,3) registram a segunda e a terceira maiores taxas de incidência de casos, respectivamente.
Especialista em Medicina Tropical, o infectologista Aloísio Falqueto observa que a predominância de casos em cidades do interior pode estar ligada, principalmente, ao clima.
“Neste ano, tivemos muita chuva no verão, e o calor se estendeu até agora, no início do outono. A dengue é muito comum nas grandes cidades, mas, quando o clima é propício, a gente acaba vendo um aumento de casos em outros locais, inclusive no interior.”

Veja Também

Varíola, Covid, dengue e zika: por que vivemos a era das epidemias?

Isto é, o aumento da precipitação e das temperaturas acaba favorecendo o surgimento do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue.
Das 78 cidades capixabas, 55 tiveram incidência alta de casos (mais de 300 infectados por 100 mil habitantes), inclusive os municípios da Grande Vitória. Desse total, 22 registraram média superior a 1.000.
Apenas quatro cidades (Nova Venécia, São José do Calçado, Dores do Rio Preto e Irupi) registram taxa de incidência baixa de casos de dengue nas últimas quatro semanas. Dezoito municípios tiveram incidência média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes).
Mapa da dengue - as cidades do ES com maior incidência de casos

Veja Também

Linhares investiga 5ª morte por dengue e MP pede plano de contingência

Subsecretário alerta para circulação de sorotipo 2 da dengue no ES

Nova vacina contra dengue deve chegar ao Brasil no segundo semestre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde SESA Aedes Aegypti Dengue
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica
Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados