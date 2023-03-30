Desde janeiro, o Espírito Santo registrou 55.425 casos de dengue, com incidência de 1.379 casos por 100 mil habitantes, segundo o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Neste período, foram confirmados 16 óbitos.
Foram registrados casos de dengue em todos os municípios do Estado. Mas alguns deles superam — em muito — a incidência média de notificações, sobretudo no interior. Em Atílio Vivácqua, na região Sul, por exemplo, a incidência acumulada nas últimas quatro semanas é de 5.730,56 casos.
Com pouco mais de 12 mil habitantes, é o município com maior incidência de casos da arbovirose no Espírito Santo. Vizinhos de Atílio Vivácqua, Jerônimo Monteiro (3.920,6) e Muqui (2.690,3) registram a segunda e a terceira maiores taxas de incidência de casos, respectivamente.
Especialista em Medicina Tropical, o infectologista Aloísio Falqueto observa que a predominância de casos em cidades do interior pode estar ligada, principalmente, ao clima.
“Neste ano, tivemos muita chuva no verão, e o calor se estendeu até agora, no início do outono. A dengue é muito comum nas grandes cidades, mas, quando o clima é propício, a gente acaba vendo um aumento de casos em outros locais, inclusive no interior.”
Isto é, o aumento da precipitação e das temperaturas acaba favorecendo o surgimento do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue.
Das 78 cidades capixabas, 55 tiveram incidência alta de casos (mais de 300 infectados por 100 mil habitantes), inclusive os municípios da Grande Vitória. Desse total, 22 registraram média superior a 1.000.
Apenas quatro cidades (Nova Venécia, São José do Calçado, Dores do Rio Preto e Irupi) registram taxa de incidência baixa de casos de dengue nas últimas quatro semanas. Dezoito municípios tiveram incidência média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes).
Mapa da dengue - as cidades do ES com maior incidência de casos