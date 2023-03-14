Subsecretário alerta para circulação de sorotipo 2 da dengue no ES

12 mortes
- Castelo: 2
- Muqui: 1
- Muniz Freire: 1
- Linhares: 3
- Governador Lindemberg: 1
- Vitória: 2
- Serra: 2
Veja os cuidados divulgados pela Sesa:
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.