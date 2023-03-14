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Forma grave da doença

Subsecretário alerta para circulação de sorotipo 2 da dengue no ES

Até o momento, foram mais de 47 mil casos foram registrados desde janeiro deste ano, com variantes mais agudas também entre as notificações; informações foram passadas pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 14 de Março de 2023 às 18:55

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 mar 2023 às 18:55
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Doença está em alta no Estado, que passa por uma epidemia Crédito: Divulgação
Os casos de dengue continuam aumentando no Espírito Santo. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, alertou nesta terça-feira (14) para a circulação do DENV-2, conhecido como sorotipo 2 da dengue.
O sorotipo 2 é um dos quatro sorotipos de vírus da dengue e está entre as formas mais graves da doença, que é causada por vírus transmitidos pelo mosquito hospedeiro Aedes Aegypti.
"Eles circulam de maneira alternada. Nesse momento, no Estado, há circulação do 1 e 2, que tinha algum tempo que não aparecia. Ficamos quatro anos com números mais baixos e agora voltaram a aumentar", disse o subsecretário.
O DENV-2 não era registrado oficialmente no Estado desde 2019. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que um caso da doença foi confirmado no dia 25 de fevereiro deste ano pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen).
Subsecretário alerta para circulação de sorotipo 2 da dengue no ES

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Apesar do alerta para a circulação desse tipo de sorotipo, Luiz Carlos Reblin não divulgou números oficiais, no entanto, explicou que como o DENV-2 ficou quatro anos sem circular no Espírito Santo, aumenta a quantidade de pessoas que podem adoecer com o vírus, uma vez que o público adulto-jovem não foi contaminado na onda de casos que ocorreu em 2019 e está mais sujeito ao adoecimento.
“Pode ocorrer risco que alguém no período anterior teve dengue no sorotipo 1 e fica imune mas se entrar em contato com outro tipo, como o 2, a reação do corpo tende a ser mais aguda. Isso explica o aumento de casos e explica o que os médicos acompanham, como os casos têm tendência maior de gravidade nesse momento”, explicou Reblin.

12 mortes 

Desde o começo de 2023, o Espírito Santo registrou 12 mortes por dengue, sendo que todas as vítimas são adultas. Veja os municípios onde elas foram contabilizadas:
  • Castelo: 2 
  • Muqui: 1
  • Muniz Freire: 1
  • Linhares: 3
  • Governador Lindemberg: 1
  • Vitória: 2
  • Serra: 2
De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, mais de 47 mil casos foram registrados no mesmo período. Sendo que desde domingo (12), foram notificados 2538 casos de dengue.

Veja os cuidados divulgados pela Sesa:

- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado; 

- Tirar água dos pratos de plantas; 

- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo; 

- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água; 

- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas; 

- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

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