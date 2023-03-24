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Epidemia

Linhares investiga 5ª morte por dengue e MP pede plano de contingência

Município tem quatro mortes confirmadas, e um óbito suspeito é investigado; diante do aumento de casos, o Ministério Público recomenda plano de combate à doença

Publicado em 24 de Março de 2023 às 07:33

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 mar 2023 às 07:33
Teste rápido dengue
No município de Linhares já são 2.747 casos confirmados e 370 casos sob investigação. Crédito: Prefeitura de Linhares | Divulgação
A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, investiga três morte por dengue no município neste ano, outras três mortes pela doença já foram confirmadas. Diante do aumento no número de casos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) expediu uma notificação recomendatória para que a administração municipal elabore um plano de contingenciamento.
Linhares já tem 2.648 casos confirmados e 370 casos sob investigação em 2023. As três mortes confirmadas foram de moradores dos bairros Juparanã, Novo Horizonte e Nova Betânia. Um quarta morte estava sob investigação desde o início da semana. Na manhã desta sexta-feira (24), a prefeitura informou que a investigação confirmou que a causa do óbito do paciente de 87 anos foi dengue. 
No entanto, nesta segunda-feira (27), a Prefeitura voltou atrás e informou, por nota, que foi apontado um novo evento no registro do óbito do paciente de 87 anos, o que ocasionou o retorno do registro do óbito de "confirmado" para casos em investigação pela Vigilância Epidemiológica.
Os bairros com maior número de casos notificados e confirmados são: Interlagos (529), Santa Cruz (290), Planalto (260), Conjunto Juparanã (195) e Aviso (182).
O MPES informou que instaurou um procedimento para acompanhar as políticas públicas de combate aos casos de dengue em Linhares. O plano recomendado pelo órgão prevê a adoção de medidas administrativas necessárias à prevenção, detecção e combate à doença.
A Secretaria de Saúde de Linhares explicou que abriu, nesta semana, salas de hidratação em todas as 35 unidades de saúde do município, com objetivo de desafogar o atendimento no Hospital Geral de Linhares. Nas salas, o paciente recebe o primeiro atendimento e, dependendo do quadro clínico, ele vai para uma sala de soro ou, em casos mais graves, é transferido para o HGL.
A prefeitura disse que ainda não recebeu a recomendação do MPES e destacou as ações já desenvolvidas, como, por exemplo, o trabalho diário dos agentes de endemias e os mutirões que ocorreram nos balneários de Pontal, Regência e Povoação.

Veja notas da Prefeitura na íntegra

Nota da última sexta-feira (24): “A secretaria municipal de Saúde informa que até o momento, Linhares registrou 4.487 notificações da doença. São 2.642 casos confirmados e outros 284 em investigação. O município confirma 4 óbitos pela doença e uma quinta morte está em investigação. O bairro Interlagos é o campeão de pacientes confirmados com dengue: 524; seguido por Santa Cruz (290), Planalto (260), Juparanã (195) e Aviso (182).

 O Município continua disponibilizando testes rápidos para detectar a doença e salas de hidratação para pacientes, com indicação das equipes de saúde, em todas as 35 unidades de saúde dos bairros e do interior. E também atua na fiscalização e notificação de proprietários de terrenos sujos que possam existir possíveis criadouros do mosquito. A secretaria de Saúde também pede a colaboração dos moradores em permitir a entrada dos agentes de endemias para vistoriar os imóveis, uma vez que mais de 80% dos focos do mosquito estão dentro dos quintais.”

 Nota desta segunda-feira (27): “A secretaria municipal de Saúde informa que até o momento, Linhares registra 4.638 notificações da doença com 2.648 confirmações. São 6 óbitos, sendo que 3 foram confirmados e outros 3 estão em investigação.

 A Prefeitura informa que foi apontado um novo evento no registro do óbito do paciente de 87 anos, morador do bairro São José, o que ocasionou o retorno do registro do óbito de "confirmado" para casos em investigação pela Vigilância Epidemiológica. Os bairros com maior número de casos notificados e confirmados são: Interlagos (529), Santa Cruz (290), Planalto (260), Conjunto Juparanã (195) e Aviso (182).”

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