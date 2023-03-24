Linhares investiga 5ª morte por dengue e MP pede plano de contingência

Nota da última sexta-feira (24): “A secretaria municipal de Saúde informa que até o momento, Linhares registrou 4.487 notificações da doença. São 2.642 casos confirmados e outros 284 em investigação. O município confirma 4 óbitos pela doença e uma quinta morte está em investigação. O bairro Interlagos é o campeão de pacientes confirmados com dengue: 524; seguido por Santa Cruz (290), Planalto (260), Juparanã (195) e Aviso (182).

O Município continua disponibilizando testes rápidos para detectar a doença e salas de hidratação para pacientes, com indicação das equipes de saúde, em todas as 35 unidades de saúde dos bairros e do interior. E também atua na fiscalização e notificação de proprietários de terrenos sujos que possam existir possíveis criadouros do mosquito. A secretaria de Saúde também pede a colaboração dos moradores em permitir a entrada dos agentes de endemias para vistoriar os imóveis, uma vez que mais de 80% dos focos do mosquito estão dentro dos quintais.”

Nota desta segunda-feira (27): “A secretaria municipal de Saúde informa que até o momento, Linhares registra 4.638 notificações da doença com 2.648 confirmações. São 6 óbitos, sendo que 3 foram confirmados e outros 3 estão em investigação.

A Prefeitura informa que foi apontado um novo evento no registro do óbito do paciente de 87 anos, morador do bairro São José, o que ocasionou o retorno do registro do óbito de "confirmado" para casos em investigação pela Vigilância Epidemiológica. Os bairros com maior número de casos notificados e confirmados são: Interlagos (529), Santa Cruz (290), Planalto (260), Conjunto Juparanã (195) e Aviso (182).”

