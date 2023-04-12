Epidemia de dengue no ES: Linhares confirma sexta morte

SOmente em Linhares, seis pessoas já morreram por dengue neste ano

Linhares já registra 6.557 notificações da doença com 3.584 confirmações. A prefeitura informou que monitora os quintais de casas nas proximidades e realiza trabalhos constantes de combate à dengue.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 29 pessoas morreram em decorrência da doença no Espírito Santo desde o início do ano. Ao todo, 45.671 pessoas foram notificadas com dengue neste período.