A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, confirmou a sexta morte por dengue. A Secretaria Municipal de Saúde informou, por nota, nesta quarta-feira (12), que o paciente é um homem de 74 anos, morador do bairro Movelar.
Linhares já registra 6.557 notificações da doença com 3.584 confirmações. A prefeitura informou que monitora os quintais de casas nas proximidades e realiza trabalhos constantes de combate à dengue.
De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 29 pessoas morreram em decorrência da doença no Espírito Santo desde o início do ano. Ao todo, 45.671 pessoas foram notificadas com dengue neste período.
Epidemia de dengue no ES: Linhares confirma sexta morte