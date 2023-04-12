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Alta de casos

Epidemia de dengue no ES: Linhares confirma sexta morte

A Secretaria Municipal de Saúde informou, por nota, nesta quarta-feira (12), que o paciente é um homem de 74 anos, morador do bairro Movelar

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 17:50

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 abr 2023 às 17:50
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue
SOmente em Linhares, seis pessoas já morreram por dengue neste ano Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, confirmou a sexta morte por dengue. A Secretaria Municipal de Saúde informou, por nota, nesta quarta-feira (12), que o paciente é um homem de 74 anos, morador do bairro Movelar.
Linhares já registra 6.557 notificações da doença com 3.584 confirmações. A prefeitura informou que monitora os quintais de casas nas proximidades e realiza trabalhos constantes de combate à dengue.
De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 29 pessoas morreram em decorrência da doença no Espírito Santo desde o início do ano. Ao todo, 45.671 pessoas foram notificadas com dengue neste período.
Epidemia de dengue no ES: Linhares confirma sexta morte

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