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Aprenda a fazer repelente caseiro capaz de afastar o mosquito da dengue

Receita feita com álcool de cereais, óleo mineral ou vegetal e extrato de citronela foi ensinada para alunos de uma escola da Serra e difundida aos pais; veja como produzir

Publicado em 29 de Março de 2023 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2023 às 16:34
Professora aplica spray de repelente contra mosquito da dengue em escola do ES
Professora aplica spray de repelente caseiro em criança de escola da Serra Crédito: Bernardo Bracony 
Após anos de redução no número de casos da dengue, o Espírito Santo convive com uma alta de casos da doença em 2023. Esse "boom" das notificações em relação ao ano anterior, fez com que o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, admitisse que o Estado já vive uma epidemia da doença
Além de não deixar recipientes com água parada e prezar pela limpeza de quintais, o uso de repelente também está entre as recomendações para evitar o avanço da doença. O produto é de suma importância pois impede que o Aedes aegypti - mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya - se aproxime da pele e pique a pessoa. 
No entanto, por ser caro, o repelente acaba não sendo um item acessível para muitas famílias, principalmente as que vivem em vulnerabilidade social.
Pensando nisso, a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Edvaldo Lima dos Santos, na Serra, ofereceu uma oficina de fabricação de repelente caseiro para 54 crianças da unidade escolar.
O produto tem apenas três ingredientes: álcool de cereais, óleo mineral ou vegetal e citronela - planta originária da Ásia e que, segundo especialistas, possui componentes antibacterianos, antissépticos e fungicidas, capazes de prevenir infecções de pele, além de repelir o inseto. 

Receita de repelente caseiro

  • Ingredientes:
  • 100ml de álcool de cereais;
  • 25ml de óleo mineral ou vegetal;
  • 30 gotas de óleo essencial de citronela.
  • Modo de fazer:
  • Misture tudo e deixe a solução em repouso por 24 horas em um pote. Em seguida, coe e coloque em um frasco com borrifador (spray). 
Com informações do g1 ES e da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta

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