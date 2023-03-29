Aprenda a fazer repelente caseiro capaz de afastar o mosquito da dengue

Professora aplica spray de repelente caseiro em criança de escola da Serra Crédito: Bernardo Bracony

Após anos de redução no número de casos da dengue, o Espírito Santo convive com uma alta de casos da doença em 2023. Esse "boom" das notificações em relação ao ano anterior, fez com que o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, admitisse que o Estado já vive uma epidemia da doença

Além de não deixar recipientes com água parada e prezar pela limpeza de quintais, o uso de repelente também está entre as recomendações para evitar o avanço da doença. O produto é de suma importância pois impede que o Aedes aegypti - mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya - se aproxime da pele e pique a pessoa.

No entanto, por ser caro, o repelente acaba não sendo um item acessível para muitas famílias, principalmente as que vivem em vulnerabilidade social.

Pensando nisso, a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Edvaldo Lima dos Santos, na Serra , ofereceu uma oficina de fabricação de repelente caseiro para 54 crianças da unidade escolar.

O produto tem apenas três ingredientes: álcool de cereais, óleo mineral ou vegetal e citronela - planta originária da Ásia e que, segundo especialistas, possui componentes antibacterianos, antissépticos e fungicidas, capazes de prevenir infecções de pele, além de repelir o inseto.

Receita de repelente caseiro

Ingredientes:

100ml de álcool de cereais;

25ml de óleo mineral ou vegetal;

30 gotas de óleo essencial de citronela.

Modo de fazer:

Misture tudo e deixe a solução em repouso por 24 horas em um pote. Em seguida, coe e coloque em um frasco com borrifador (spray).