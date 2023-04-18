Se há policiais assim contra nós, quem será por nós?

A sociedade precisa confiar nas instituições, a Polícia Militar é diretamente responsável pela sensação de segurança, base do bom convívio social. É por isso que desvios tão graves e criminosos de conduta de seus agentes devem ser devidamente reprimidos, com o rigor da lei. Para não macular a própria instituição, cujos membros exercem a função de garantir a lei e a ordem e, justamente por isso, devem ser emblemas dessas mesmas lei e ordem.