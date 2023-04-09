Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viralizou

PM vai apurar vídeo de policial agredindo homem no ES

Imagens estão circulando nas redes sociais e indicam que o registro teria sido feito no bairro Jardim Tropical, na Serra, na madrugada deste sábado (8)

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 14:46

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 abr 2023 às 14:46
Um vídeo que mostra um policial militar borrifando spray de pimenta e agredindo um homem viralizou nas redes sociais, associado à mensagem de que teria ocorrido em Jardim Tropical, na Serra, na madrugada deste sábado (8). Nas imagens, o homem aparece diante de um estabelecimento comercial e não esboça reação às agressões. A Polícia Militar vai investigar o caso.
Com pouco mais de um minuto de duração, o vídeo começa mostrando o homem, que vestia uma bermuda azul e tênis, e levava uma camisa vinho pendurada no ombro, de lado, encostado na parede de um comércio.  Há outras pessoas nas imediações, mas que se afastam da cena. Na sequência, observa-se um policial se aproximando. Ele sacode o recipiente do spray e dispara contra o rosto do homem. No mesmo enquadramento do vídeo, outro policial é visto segurando uma arma e sem interferir na ação do colega. 

Veja Também

Associação ameaça processar quem “difamar” policiais militares no ES

Após receber os jatos no rosto, a vítima indica a existência de uma câmera. O policial aciona o spray novamente e dá uma rasteira, derrubando o homem, que leva mais jatos no rosto e tapas. O PM se afasta e o agredido se levanta, pega a camisa para enxugar os resquícios da substância lançada contra ele. Até o fim do vídeo, os militares não aparecem mais em cena. 

Resposta da Polícia Militar

A Polícia Militar ressalta que realizou operações para coibir eventos clandestinos em vários bairros durante todo o final de semana, inclusive em vários bairros da Serra, como Novo Horizonte e Jardim Tropical. Por isso, não é possível identificar prontamente quando ocorreu o fato.

 A PM destaca, ainda, que tomou conhecimento dos fatos narrados através de redes sociais. O ocorrido será apurado e, nesse procedimento, a conduta do policial será avaliada, assim como as condições da ocorrência policial.

 Outras perguntas foram feitas por A Gazeta, como a identificação do homem agredido, o que ele havia feito para aquela abordagem e se ficou preso, mas a corporação manteve a mesma nota enviada anteriormente e não respondeu aos questionamentos.

Veja Também

Motorista de aplicativo é agredida após passageiro vomitar em Vitória

Homem é preso após tentar enforcar a mulher em praça de Cachoeiro

PM que fazia segurança de bar é morto em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Violência Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados