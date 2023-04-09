PM vai apurar vídeo de policial agredindo homem no ES

Um vídeo que mostra um policial militar borrifando spray de pimenta e agredindo um homem viralizou nas redes sociais, associado à mensagem de que teria ocorrido em Jardim Tropical, na Serra , na madrugada deste sábado (8). Nas imagens, o homem aparece diante de um estabelecimento comercial e não esboça reação às agressões. A Polícia Militar vai investigar o caso.

Com pouco mais de um minuto de duração, o vídeo começa mostrando o homem, que vestia uma bermuda azul e tênis, e levava uma camisa vinho pendurada no ombro, de lado, encostado na parede de um comércio. Há outras pessoas nas imediações, mas que se afastam da cena. Na sequência, observa-se um policial se aproximando. Ele sacode o recipiente do spray e dispara contra o rosto do homem. No mesmo enquadramento do vídeo, outro policial é visto segurando uma arma e sem interferir na ação do colega.

Após receber os jatos no rosto, a vítima indica a existência de uma câmera. O policial aciona o spray novamente e dá uma rasteira, derrubando o homem, que leva mais jatos no rosto e tapas. O PM se afasta e o agredido se levanta, pega a camisa para enxugar os resquícios da substância lançada contra ele. Até o fim do vídeo, os militares não aparecem mais em cena.

Resposta da Polícia Militar A Polícia Militar ressalta que realizou operações para coibir eventos clandestinos em vários bairros durante todo o final de semana, inclusive em vários bairros da Serra, como Novo Horizonte e Jardim Tropical. Por isso, não é possível identificar prontamente quando ocorreu o fato.



A PM destaca, ainda, que tomou conhecimento dos fatos narrados através de redes sociais. O ocorrido será apurado e, nesse procedimento, a conduta do policial será avaliada, assim como as condições da ocorrência policial.