PM vai apurar vídeo de policial agredindo homem no ES

Um vídeo que mostra um policial militar borrifando spray de pimenta e agredindo um homem viralizou nas redes sociais, associado à mensagem de que teria ocorrido em Jardim Tropical, na Serra
, na madrugada deste sábado (8). Nas imagens, o homem aparece diante de um estabelecimento comercial e não esboça reação às agressões. A Polícia Militar
vai investigar o caso.
Com pouco mais de um minuto de duração, o vídeo começa mostrando o homem, que vestia uma bermuda azul e tênis, e levava uma camisa vinho pendurada no ombro, de lado, encostado na parede de um comércio. Há outras pessoas nas imediações, mas que se afastam da cena. Na sequência, observa-se um policial se aproximando. Ele sacode o recipiente do spray e dispara contra o rosto do homem. No mesmo enquadramento do vídeo, outro policial é visto segurando uma arma e sem interferir na ação do colega.
Após receber os jatos no rosto, a vítima indica a existência de uma câmera. O policial aciona o spray novamente e dá uma rasteira, derrubando o homem, que leva mais jatos no rosto e tapas. O PM se afasta e o agredido se levanta, pega a camisa para enxugar os resquícios da substância lançada contra ele. Até o fim do vídeo, os militares não aparecem mais em cena.
Outras perguntas foram feitas por A Gazeta, como a identificação do homem agredido, o que ele havia feito para aquela abordagem e se ficou preso, mas a corporação manteve a mesma nota enviada anteriormente e não respondeu aos questionamentos.