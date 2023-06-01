Homem é preso após tentar enforcar a mulher em praça de Cachoeiro

Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Marcia Leal/PMCI

Um homem de 32 anos foi preso ao ser flagrado agredindo e tentando enforcar a companheira, uma mulher de 26 anos, na manhã de quarta-feira (31), na praça de Fátima, região Central de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. A vítima possuía uma medida protetiva de outubro de 2022 contra o suspeito, mas informou à Guarda Municipal que havia voltado a se relacionar com o homem há cerca de 15 dias.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, uma equipe da Guarda Municipal, que estava na base da corporação na praça, foi procurada por populares, que informaram que um casal estava em vias de fato na pista de skate.

No local, os agentes foram informados que o suspeito chamou a companheira para conversar, mas, ao vê-la trocando mensagens com uma amiga, pegou o celular e leu algumas conversas, onde ela contava que, no período em que esteve separada do suspeito, se relacionou com outro homem e desconfiava que estava grávida.

Neste momento, o homem agarrou o pescoço da companheira e tentou enforcá-la, jogando-a no chão. Populares que estavam no local chamaram os agentes da Guarda Municipal.

Com o suspeito foram apreendidos um celular, R$ 70 em espécie, três unidades de maconha, 15 pedras de crack, um triturador de maconha e algumas joias Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

A vítima teve algumas lesões superficiais no lado esquerdo do pescoço. Já o suspeito foi encaminhado pelos agentes à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Com ele também foram apreendidos um celular, R$ 70 em espécie, três unidades de maconha, 15 pedras de crack, um triturador de maconha e algumas joias.

Procurada por A Gazeta, a vítima não quis conversar com a reportagem.