Motorista de aplicativo é agredida após passageiro vomitar em Vitória

Uma motorista de aplicativo foi agredida com socos e tapas por um passageiro na noite de sábado (8), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Segundo o relato da vítima à Guarda Municipal da cidade, a confusão aconteceu quando ela avisou que iria encerrar a viagem, após o companheiro do agressor ter vomitado dentro do carro.
Ainda de acordo com a mulher, cujo nome não será divulgado, o suspeito também teria retirado a chave da ignição e revirado o interior do veículo, na tentativa de depredá-lo. Além das agressões físicas, conforme afirmou a vítima, o homem de 29 anos proferiu diversos xingamentos contra ela.
Consta no boletim da ocorrência que uma testemunha ainda tentou proteger a motorista, mas foi agredida pelo homem com um tapa na mão.
Segundo a Guarda Municipal, no momento da abordagem, o suspeito também se recusou a informar o nome para os agentes e chegou a acusá-los de terem roubado os seus sapatos.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vitória, assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal e injúria. Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.