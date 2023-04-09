Motorista de aplicativo é agredida após passageiro vomitar em Vitória

Uma motorista de aplicativo foi agredida com socos e tapas por um passageiro na noite de sábado (8), no bairro Jardim da Penha , em Vitória . Segundo o relato da vítima à Guarda Municipal da cidade, a confusão aconteceu quando ela avisou que iria encerrar a viagem, após o companheiro do agressor ter vomitado dentro do carro.

Ainda de acordo com a mulher, cujo nome não será divulgado, o suspeito também teria retirado a chave da ignição e revirado o interior do veículo, na tentativa de depredá-lo. Além das agressões físicas, conforme afirmou a vítima, o homem de 29 anos proferiu diversos xingamentos contra ela.

Consta no boletim da ocorrência que uma testemunha ainda tentou proteger a motorista, mas foi agredida pelo homem com um tapa na mão.

Segundo a Guarda Municipal, no momento da abordagem, o suspeito também se recusou a informar o nome para os agentes e chegou a acusá-los de terem roubado os seus sapatos.